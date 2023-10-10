***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.10.2023 17:25
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 10. madde uyarınca ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemler kapsamında yönetim kurulunca hazırlanan Rapor'un sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. maddesine istinaden Şirketimizin, MİA PORT projesine dair MİRAY İNŞAAT-TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ile Mart –Eylül 2023 döneminde yürütülen 6 aylık hizmet ilişkisi ilaveten, 10.10.2023 tarihli yeni DANIŞMANLIK SÖZLEŞMESİ kapsamında 6 aylık yeni dönem ve tarafların anlaşması ile izleyen dönemlerde devam edebilecek işlemlerin tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan satılan malın maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup,İşbu raporda MİRAY İNŞAAT-TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ile yapılan işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur. İşlemlerin piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında uygun ve makul olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203897
BIST
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18:058.443
En Düşük
|Değişim
|: 3,04%
|| 249,35
|Açılış
|: 8.305
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|Önceki Kapanış
|: 8.193
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8.305
En Yüksek
8.451
18:0527,7273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0585
|Açılış
|: 27,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
18:0529,4459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1616
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
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29,6689
En Düşük
29,2127
18:051.656,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,20
|Açılış
|: 1.656,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.651,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|110,00
|545.879.556
|% 10,00
|
|ESCOM
|59,95
|107.169.743
|% 10,00
|
|FONET
|27,50
|86.765.822
|% 10,00
|
|TSPOR
|3,85
|234.216.396
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|113.552.572
|% 10,00
|
|IHAAS
|22,32
|738.886.177
|% -10,00
|
|KUVVA
|67,15
|7.586.691
|% -3,45
|
|IDEAS
|80,20
|63.705.898
|% -2,85
|
|OFSYM
|81,00
|454.853.269
|% -2,70
|
|YKSLN
|15,32
|90.155.251
|% -2,54
|
|THYAO
|238,10
|7.710.322.661
|% 4,80
|
|ASELS
|42,88
|5.710.724.840
|% -2,28
|
|PETKM
|24,64
|5.661.809.736
|% 6,30
|
|EREGL
|45,08
|5.192.302.081
|% 4,16
|
|TUPRS
|147,60
|4.726.070.516
|% -0,20
|
|ZOREN
|6,39
|3.501.313.221
|% 3,90
|
|EKGYO
|8,40
|2.994.076.366
|% 2,56
|
|KATMR
|3,20
|1.143.862.887
|% -0,62
|
|SKBNK
|7,60
|2.308.316.608
|% 9,35
|
|ODAS
|13,65
|3.864.705.490
|% 9,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7234
|27,7273
|% 0,21
|
|Euro
|29,4272
|29,4459
|% 0,55
|
|Sterlin
|33,9032
|34,0732
|% 0,36
|
|Frank
|30,5212
|30,7051
|% 0,35
|
|Riyal
|7,3699
|7,4068
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-3,29
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|11.506
|11.680
|135,00
|
|Tam
|11.254
|11.366
|34,00
|
|Yarım
|5.644
|5.700
|17,00
|
|Çeyrek
|2.813
|2.850
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,46
|19,49
|-0,01
|
|B. Petrol
|87,25
|87,25
|-0,90
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 178, 9 artarak (% 2.50 ) 7, 321
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, YEOTK, KONTR, KONYA, TSPOR, ALMAD, BUCIM, HATSN, DOBUR, KSTUR
-
17:59
QNBFL, NUGYO, PRDGS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ZGOLD, DITAS, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 252 hisse senedinden 224 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 22 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem