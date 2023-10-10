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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.10.2023 17:25
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 10. madde uyarınca  ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemler kapsamında  yönetim kurulunca hazırlanan  Rapor'un  sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır: Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. maddesine istinaden  Şirketimizin, MİA PORT  projesine dair MİRAY İNŞAAT-TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ile  Mart –Eylül 2023 döneminde yürütülen 6 aylık  hizmet ilişkisi ilaveten, 10.10.2023 tarihli yeni DANIŞMANLIK  SÖZLEŞMESİ kapsamında  6 aylık yeni  dönem ve tarafların anlaşması ile  izleyen dönemlerde devam edebilecek  işlemlerin   tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2022 yılı finansal tablolarında yer alan satılan malın maliyeti tutarının %10'undan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup,İşbu raporda MİRAY İNŞAAT-TAAHHÜT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ile yapılan  işlemlerin koşulları ve fiyat belirleme yöntemi açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygunluğu hakkında bilgi sunulmuştur. İşlemlerin piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında uygun ve makul olduğu sonucuna ulaşılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203897


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Tam 11.254 11.366 34,00  
Yarım 5.644 5.700 17,00  
Çeyrek 2.813 2.850 8,00  
Gümüş.Ons 21,79 21,82 -0,08  
Gümüş Gr. 19,46 19,49 -0,01  
B. Petrol 87,25 87,25 -0,90  
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