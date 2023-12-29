***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2023 16:12
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 23.09.2022 tarihinde KAP'ta açıklanan İzmir ili, Çeşme ilçesi, Sakarya Mah., Boyalık mevkiinde yer alan toplam 16.376,12 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde gerçekleştirilecek projemiz için Yapı Ruhsatı 29.12.2023 tarihinde alınmıştır. Söz konusu arsada yıkım işlemlerine başlanmış olup, 2024 Ocak ayı itibarıyla inşaat çalışmalarına başlanacaktır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230627
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|PKART
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|EKGYO
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|ISCTR
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