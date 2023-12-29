***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 23.09.2022 tarihinde KAP'ta açıklanan İzmir ili, Çeşme ilçesi, Sakarya Mah., Boyalık mevkiinde yer alan toplam 16.376,12 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde gerçekleştirilecek projemiz için Yapı Ruhsatı 29.12.2023 tarihinde alınmıştır. Söz konusu arsada yıkım işlemlerine başlanmış olup, 2024 Ocak ayı itibarıyla inşaat çalışmalarına başlanacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230627BIST