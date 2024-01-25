***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİzmir ili, Çeşme ilçesi, Sakarya Mahallesi, Boyalık mevkii 5575 Ada 3 parsel sayılı 16.376,12 m2 yüz ölçümlü arsada yapılacak olan projemiz ile ilgili 29/12/2023 tarihinde Yapı Ruhsatı alınmış olup konu ile ilgili açıklama firmamızca yine aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılmıştır.Geçen süre zarfında inşaat alanındaki kazı işlerimiz tamamlanmak üzere olup, Ocak 2024 sonu itibariyle kazı işlerinin bitirilmesi hedeflenmektedir. Kazı işlerini takiben temel altı tesviye betonu dökümü ve temel altı su izolasyon işlerine de hızla başlanılmış, söz konusu imalatlarda da %50 seviyesine gelinmiştir. Ayrıca 7 bloktan oluşacak projemizin bir bloğunun temel betonları dökülmüş, diğer blokların temel imalatlarına devam edilmektedir.Süreç hakkında Kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242743BIST