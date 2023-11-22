***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
22.11.2023 10:26
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 Yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 5.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 100.000.000
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması amacıyla,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 379. maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde,
1. Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına
2. Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 5.000.000 TL nominal değerde ve 5.000.000 (beş milyon) adet olarak belirlenmesine
3. Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, en fazla 100.000.000 TL olarak belirlenmesine
4. Şirket paylarının geri alım işlemleri ile ilgili olarak sürenin işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihinden itibaren başlayacak şekilde 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine
5. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ve geri alım işlemine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına,
6. İşbu Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurulun bilgisine sunulmasına
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219293
BIST