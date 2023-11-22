***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket paylarının geri alımına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 YılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 5.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 100.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması amacıyla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 379. maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 22. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) ile konuya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde,1. Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına2. Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 5.000.000 TL nominal değerde ve 5.000.000 (beş milyon) adet olarak belirlenmesine3. Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket'in mevcut kaynaklarından karşılanmak üzere, en fazla 100.000.000 TL olarak belirlenmesine4. Şirket paylarının geri alım işlemleri ile ilgili olarak sürenin işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihinden itibaren başlayacak şekilde 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine5. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ve geri alım işlemine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına,6. İşbu Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurulun bilgisine sunulmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219293BIST