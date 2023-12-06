***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 06.12.2023 tarihli pay geri alımı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.11.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 3 YılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 5.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 100.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, MSGYO, TREMIST00017 22.11.2023 372.500 0,277 12,539B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 23.11.2023 25.000 0,018 13,378 372.500B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 27.11.2023 254.125 0,189 13,771 397.500B Grubu, MSGYO, TREMIST00017 06.12.2023 316.070 0,235 15.819 651.625Ek Açıklamalar22 Ekim 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı kapsamında 06.12.2023 tarihinde 15,00TL – 16,10TL (ağırlıklı ortalama 15,819 TL) fiyat aralığından 316,070 TL toplam nominal tutarlı pay geri alınmış olup Şirket sermayesine oranı % 0.235'dir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223127BIST