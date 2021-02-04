***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.02.2021 18:01
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.mistralgyo.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
sergunes@mistralgyo.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Serkan Ergüneş Genel Müdür 21.08.2017 02324215080 sergunes@mistralgyo.com.tr
Nazik Taşkın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.03.2018 02324215080 yatirimci@mistralgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 200311
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 700055
http
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,35
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
18:057,1440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0205
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
18:058,5642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0614
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
18:05412,06
En Yüksek
|Değişim
|: -2,37%
|| -10,01
|Açılış
|: 412,06
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
410,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|79,20
|3.607.985
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|98.667.016
|% 10,00
|
|ORGE
|10,01
|98.832.049
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.115.965
|% 10,00
|
|AYEN
|6,93
|209.942.071
|% 10,00
|
|GARAN
|9,92
|1.422.159.091
|% -1,78
|
|DOHOL
|4,11
|1.248.548.788
|% 0,98
|
|ECILC
|8,85
|969.191.979
|% 2,31
|
|PEGYO
|2,53
|641.264.808
|% -3,07
|
|YKBNK
|2,95
|634.620.236
|% -1,99
|
|EKGYO
|2,48
|1.162.827.724
|% -1,59
|
|DOHOL
|4,11
|1.248.548.788
|% 0,98
|
|PEGYO
|2,53
|641.264.808
|% -3,07
|
|KARSN
|5,15
|1.251.744.177
|% 0,39
|
|SISE
|7,71
|1.722.666.706
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1407
|7,1440
|% -0,29
|
|Euro
|8,5581
|8,5642
|% -0,71
|
|Sterlin
|9,7428
|9,7916
|% 0,11
|
|Frank
|7,8808
|7,9282
|% -0,64
|
|Riyal
|1,8993
|1,9088
|% -0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-39,13
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-11,08
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,37
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,14
|
|B. Petrol
|58,62
|58,62
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HEKTS
Yüzde 9.95 oranında artışla 29.62 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 048, 040 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 25, 380.00 milyon TL de
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, KOZAL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, MGROS, SISE
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 47 artarak (% 0.26 ) 1, 350