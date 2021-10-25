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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.10.2021 17:24



***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖNDER TÜRKKANI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKANI ARKAS HOLDİNG CEO'SU Evet 24.18 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HAYDAR İNAÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ MİRAY İNŞAAT A.Ş. YK BAŞKANI Hayır 16.58 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
AVRAM SEVİNTİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Hayır 1.3277 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET DOĞAN ATAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERDOĞAN ATAY YAT. HOLDİNG A.Ş. yk BAŞKANI Hayır 0.75 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
DENİZ BARÇİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ BARÇIN SPOR A.Ş. ORTAĞI Hayır 1.3277 A,B Bağımsız Üye Değil
TUFAN ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını İcrada Görevli Değil BATIÇİM A.Ş. MURAHHAS AZASI Hayır 3.75 A-B Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
MUHİTTİN BİLGET Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE-RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ADNAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 05.07.2019 İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972219


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Tam 3.667 3.759 54,60  
Yarım 1.772 1.818 26,41  
Çeyrek 889 909 13,21  
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