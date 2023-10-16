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***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.10.2023 16:38
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
lnarin@mistralgyo.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Levent Narin Genel Müdür 13.10.2023 02324215080 lnarin@mistralgyo.com.tr
Nazik Taşkın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.03.2018 02324215080 yatirimci@mistralgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 200311
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 700055

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
LEVENT NARİN GENEL MÜDÜR Ekonomist
YURDAGÜL İNAÇ SATIŞ MÜDÜRÜ Sosyolog / Antropolog SATIŞ MÜDÜRÜ
DENİZ TÜRKKANI KİRALAMA MÜDÜRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli KİRALAMA MÜDÜRÜ
ZEYNEP PALA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
NAZİK TAŞKIN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Bilirkişi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206830


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FMIZP 316,80 232.164.053 % 10,00  
SNKRN 34,76 5.742.456 % 10,00  
POLTK 12.096,70 70.499.275 % 10,00  
MAALT 991,40 10.360.130 % 10,00  
KSTUR 1.041,70 7.328.128 % 10,00  
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Sterlin 33,9052 34,0752 % 0,09  
Frank 30,7864 30,9718 % 0,05  
Riyal 7,3953 7,4324 % 0,05  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.920 1.920 -12,87  
Altın Gr. 1.718 1.718 -7,50  
Cumhuriyet 11.850 12.029 -46,00  
Tam 11.588 11.692 265,00  
Yarım 5.812 5.868 133,00  
Çeyrek 2.897 2.934 66,00  
Gümüş.Ons 22,60 22,63 -0,11  
Gümüş Gr. 20,21 20,23 -0,07  
B. Petrol 90,09 90,09 -0,80  
Seans Raporu 18:05
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