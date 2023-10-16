***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.10.2023 16:38
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
lnarin@mistralgyo.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Levent Narin Genel Müdür 13.10.2023 02324215080 lnarin@mistralgyo.com.tr
Nazik Taşkın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.03.2018 02324215080 yatirimci@mistralgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 200311
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 700055
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
LEVENT NARİN GENEL MÜDÜR Ekonomist
YURDAGÜL İNAÇ SATIŞ MÜDÜRÜ Sosyolog / Antropolog SATIŞ MÜDÜRÜ
DENİZ TÜRKKANI KİRALAMA MÜDÜRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli KİRALAMA MÜDÜRÜ
ZEYNEP PALA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
NAZİK TAŞKIN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Bilirkişi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206830
BIST