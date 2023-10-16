***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postalnarin@mistralgyo.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoLevent Narin Genel Müdür 13.10.2023 02324215080 lnarin@mistralgyo.com.trNazik Taşkın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.03.2018 02324215080 yatirimci@mistralgyo.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 200311Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 700055Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerLEVENT NARİN GENEL MÜDÜR EkonomistYURDAGÜL İNAÇ SATIŞ MÜDÜRÜ Sosyolog / Antropolog SATIŞ MÜDÜRÜDENİZ TÜRKKANI KİRALAMA MÜDÜRÜ İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli KİRALAMA MÜDÜRÜZEYNEP PALA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR Serbest Muhasebeci Mali Müşavir SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRNAZİK TAŞKIN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Bilirkişihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206830BIST