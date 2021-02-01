***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
01.02.2021 18:15
***MSGYO*** MİSTRAL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/01/2021
Karar Sayısı
2021/2
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Mistral GYO A.Ş. 2020 4.Dönem Sorumluluk Beyanları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906750
BIST
18:051.492
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 19,00
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.501
En Düşük
1.472
18:057,1703
En Yüksek
|Değişim
|: -2,04%
|| -0,1490
|Açılış
|: 7,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1612
18:058,6780
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -0,2074
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6671
18:05430,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -2,95
|Açılış
|: 430,58
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|1.677,00
|6.023.400
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|15.052.904
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.597.042
|% 10,00
|
|DZGYO
|5,50
|54.031.220
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.895,00
|2.942.385
|% 10,00
|
|VAKFN
|7,48
|17.750.071
|% -9,99
|
|COSMO
|12,25
|808.032
|% -9,99
|
|AYCES
|82,55
|5.118.586
|% -9,98
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|PSDTC
|29,46
|4.242.647
|% -9,96
|
|KOZAL
|124,10
|2.172.356.860
|% 7,54
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GARAN
|9,48
|1.534.679.210
|% 1,83
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|SISE
|7,39
|963.502.261
|% 2,21
|
|ODAS
|4,14
|1.462.853.414
|% 9,23
|
|EKGYO
|2,44
|775.721.920
|% 1,24
|
|KARSN
|5,40
|1.627.557.305
|% 3,65
|
|GSDHO
|2,55
|520.628.058
|% 9,91
|
|YKBNK
|2,88
|531.312.791
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1646
|7,1703
|% -2,04
|
|Euro
|8,6714
|8,6780
|% -2,33
|
|Sterlin
|9,7886
|9,8377
|% -2,08
|
|Frank
|7,9898
|8,0379
|% -2,38
|
|Riyal
|1,9081
|1,9176
|% -1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|25,36
|
|Altın Gr.
|430
|430
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.892
|-60,00
|
|Tam
|2.836
|2.908
|-59,54
|
|Yarım
|1.371
|1.407
|-28,80
|
|Çeyrek
|688
|703
|-14,40
|
|Gümüş.Ons
|29,50
|29,53
|2,62
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,41
|
|B. Petrol
|55,46
|55,46
|0,44
|