***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar34.371.433 -114.503 654.399 13.119.982 3.675.636 51.706.947 51.706.947Transferler189.771 3.485.865 -3.675.636 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)13.350 13.830.563 13.843.913 13.843.913Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler13 34.371.433 -101.153 0 844.170 16.605.847 13.830.563 65.550.860 65.550.860Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler34.371.433 -101.153 844.170 16.605.847 13.830.563 65.550.860 65.550.860Transferler645.613 13.184.950 -13.830.563 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.705Dönem Karı (Zararı)11.461.038 11.461.038 11.461.038Dönem Sonu Bakiyeler13 34.371.433 -95.448 1.489.783 29.790.797 11.461.038 77.017.603 77.017.603Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-192.121 7.991.387Dönem Karı (Zararı)11.461.038 13.830.563Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.461.038 13.830.563Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.232.575 -2.368.163Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7-8 3.325.242 730.207Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.263.201 1.727.948Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 1.263.201 1.727.948Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-706.128 -1.498.414Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17-18 -1.147.653 -2.049.071Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 441.525 550.657Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-12.519.382 -7.147.404Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler18 -12.519.382 -7.147.404Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 3.404.492 3.819.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-925.779 456.170Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler599.851 329.636İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)599.851 329.636Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.053.686 -776.794İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)1.053.686 -776.794Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.579.316 903.328İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.579.316 903.328Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.302.684 11.918.570Ödenen Faiz-441.525 -550.657Alınan Faiz419.690 924.414Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.519.413 -1.483.890Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.953.557 -2.817.050YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.831.038 9.055.240Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.403.592 -1.866.014Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -960.256 -1.546.996Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -443.336 -319.018Alınan Faiz12.263.412 5.599.185Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-18.690.858 5.322.069FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIOrtak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.023.159 17.046.627NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.023.159 17.046.627DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ22.986.354 5.939.727DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 14.963.195 22.986.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 14.964.383 22.992.215Finansal Yatırımlar60.404.085 40.724.621Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar60.404.085 40.724.621Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar4 60.404.085 40.724.621Ticari Alacaklar2.398.307 2.998.158İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 2.388.833 2.876.366İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 9.474 121.792Peşin Ödenmiş Giderler12 368.202 1.131.171İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler368.202 1.131.171Diğer Dönen Varlıklar12 445.384 737.762İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar445.384 737.762ARA TOPLAM78.580.361 68.583.927TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR78.580.361 68.583.927DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4 1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Diğer Alacaklar6 88.098 86.437İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar88.098 86.437Maddi Duran Varlıklar7 7.177.974 2.783.137Tesis, Makine ve Cihazlar7.047.625 2.602.518Mobilya ve Demirbaşlar104.444 132.117Özel Maliyetler25.905 48.502Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 761.518 498.815Lisanslar761.518 498.815Ertelenmiş Vergi Varlığı19 447.045 74.072TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.991.889 4.959.715TOPLAM VARLIKLAR88.572.250 73.543.642KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 279.683 58.001Diğer Borçlar2.755.775 2.730.229İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 2.371.665 1.392.202İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 384.110 1.338.027Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 493.773 668.439Kısa Vadeli Karşılıklar3.886.268 2.602.137Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 2.935.121 2.602.137Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar10 951.147 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler495.253 551.772İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 495.253 551.772ARA TOPLAM7.910.752 6.610.578TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.910.752 6.610.578UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar3.643.895 1.382.204Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 785.877 1.382.204Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar10 2.858.018 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.643.895 1.382.204TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER11.554.647 7.992.782ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar77.017.603 65.550.860Ödenmiş Sermaye13 34.371.433 34.371.433Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-95.448 -101.153Diğer Kazançlar (Kayıplar)-95.448 -101.153Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.489.783 844.170Yasal Yedekler13 1.489.783 844.170Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları29.790.797 16.605.847Net Dönem Karı veya Zararı11.461.038 13.830.563TOPLAM ÖZKAYNAKLAR77.017.603 65.550.860TOPLAM KAYNAKLAR88.572.250 73.543.642Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 28.136.616 33.913.990TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.136.616 33.913.990BRÜT KAR (ZARAR)28.136.616 33.913.990Genel Yönetim Giderleri15 -25.593.791 -24.848.419Pazarlama Giderleri15 -154.333 -35.020Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 628.840 1.196.444Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -1.399.147 -848.993ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.618.185 9.378.002Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 13.247.345 8.272.061FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.865.530 17.650.063SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.865.530 17.650.063Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.404.492 -3.819.500Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -3.778.891 -3.837.044Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 374.399 17.544SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.461.038 13.830.563DÖNEM KARI (ZARARI)11.461.038 13.830.563Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.461.038 13.830.563Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.705 13.350Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7.131 16.688Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.426 -3.338Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-1.426 -3.338Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.705 13.350TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.466.743 13.843.913Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları11.466.743 13.843.913http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832437BIST