***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.05.2022 10:29
***MSP*** MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Meksa Portföy Prime Serbest Fon (MPP) 'un 01.04.2022 – 30.04.2022 tarihleri arasında kaldıraç seviyeleri ve belirlenen risk limitleri ile uyumludur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029603
BIST
11:142.414
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -39,89
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
11:1415,3918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0899
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,3959
En Düşük
15,2578
11:1416,1831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0491
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:14915,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,68
|Açılış
|: 915,31
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,72
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:14
|GLBMD
|7,15
|10.328.692
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.427.548
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.761.105
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,73
|50.571.756
|% 8,31
|
|ACSEL
|55,00
|9.893.946
|% 6,90
|
|LIDFA
|6,21
|436.811
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|49.588.087
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|579.464
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.287.299
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,67
|2.811.717
|% -7,37
|
|THYAO
|41,82
|1.120.899.111
|% -0,90
|
|SISE
|19,63
|774.133.705
|% -1,65
|
|KRDMD
|16,11
|743.933.860
|% -3,36
|
|EREGL
|33,16
|533.918.605
|% -2,87
|
|ASELS
|23,18
|502.957.805
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,70
|271.095.162
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,63
|345.254.225
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,58
|201.386.424
|% -1,92
|
|ODAS
|2,35
|117.564.548
|% -4,08
|
|KRDMD
|16,11
|743.933.860
|% -3,36
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3843
|15,3918
|% 0,59
|
|Euro
|16,1326
|16,1831
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,7052
|18,7990
|% 0,09
|
|Frank
|15,3771
|15,4698
|% 0,28
|
|Riyal
|4,0869
|4,1074
|% 0,47
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.852
|-0,56
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,73
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|-0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,41
|