***MTRKS* *FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.03.2022 09:13
ayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010984
BIST
11:122.126
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 37,19
|Açılış
|: 2.104
|
|Önceki Kapanış
|: 2.089
|
2.128
En Düşük
2.104
11:1214,6818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0663
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7181
En Düşük
14,5578
11:1216,2667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1162
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,2745
En Düşük
16,0709
11:12913,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 9,23
|Açılış
|: 914,21
|
|Önceki Kapanış
|: 904,69
|
915,15
En Düşük
900,99
BIST En Aktif Hisseler11:10
|YEOTK
|62,75
|7.172.011
|% 9,99
|
|IEYHO
|0,82
|17.514.680
|% 9,33
|
|RTALB
|17,25
|33.513.303
|% 6,55
|
|GZNMI
|26,68
|44.097.209
|% 5,79
|
|OYLUM
|5,16
|4.918.038
|% 5,31
|
|PKENT
|393,30
|42.655.275
|% -9,98
|
|ORCAY
|20,80
|31.086.885
|% -9,96
|
|ORMA
|27,70
|11.385
|% -4,15
|
|KSTUR
|248,30
|41.218
|% -3,76
|
|DIRIT
|3,33
|3.124
|% -3,76
|
|EREGL
|35,56
|1.097.322.885
|% 3,73
|
|KRDMD
|14,90
|1.075.460.156
|% 3,54
|
|THYAO
|27,96
|831.022.877
|% 0,94
|
|GARAN
|11,93
|687.823.339
|% 0,59
|
|FROTO
|297,70
|497.417.664
|% 3,91
|
|EKGYO
|2,27
|212.838.701
|% 1,79
|
|KRDMD
|14,90
|1.075.460.156
|% 3,54
|
|CEMAS
|1,14
|72.222.955
|% 2,70
|
|YKBNK
|3,87
|234.163.067
|% 1,84
|
|GARAN
|11,93
|687.823.339
|% 0,59
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6756
|14,6846
|% 0,47
|
|Euro
|16,2396
|16,2931
|% 0,88
|
|Sterlin
|19,2851
|19,3818
|% 0,72
|
|Frank
|15,5400
|15,6336
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9011
|3,9207
|% 0,52
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|9,52
|
|Altın Gr.
|914
|914
|9,76
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|41,00
|
|Tam
|5.983
|6.134
|34,18
|
|Yarım
|2.892
|2.967
|16,53
|
|Çeyrek
|1.450
|1.484
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,92
|0,12
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,84
|