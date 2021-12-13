***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.12.2021 18:30
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.12.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan SELİM ERDOĞAN'ın 10/12/2021 tarihinde görevinden ayrılması sebebiyle yerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlemiş olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere ÖZLEM NAZLI ARIKAN'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982966
BIST
18:052.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.124
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.158
En Düşük
2.124
18:0514,4889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0926
|Açılış
|: 14,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1800
|
14,4889
En Düşük
14,3636
18:0516,3481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1355
|Açılış
|: 16,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0000
|
16,3481
En Düşük
16,1749
18:05821,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,15
|Açılış
|: 821,02
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
822,17
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|36,30
|2.125.403
|% 10,00
|
|MERIT
|34,32
|95.706.500
|% 10,00
|
|TKFEN
|26,20
|1.151.402.730
|% 9,99
|
|GARFA
|16,51
|10.278.863
|% 9,99
|
|SONME
|41,38
|3.020.119
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|5.159.275
|% -9,98
|
|FENER
|31,76
|191.665.436
|% -8,47
|
|KLGYO
|2,01
|98.468.792
|% -7,80
|
|RNPOL
|13,23
|330.562.928
|% -7,61
|
|QNBFL
|82,00
|750.860
|% -7,34
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|THYAO
|22,58
|2.589.281.991
|% -0,27
|
|KRDMD
|11,69
|2.516.420.146
|% 2,01
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|GARAN
|12,16
|8.259.844.792
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,69
|1.737.463.775
|% 6,32
|
|YKBNK
|3,90
|2.475.168.379
|% 4,56
|
|PETKM
|10,14
|5.620.736.546
|% 2,01
|
|TSKB
|1,70
|784.018.136
|% 3,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,4670
|14,4695
|% 0,51
|
|Euro
|16,2944
|16,3504
|% 0,85
|
|Sterlin
|19,0413
|19,1368
|% 0,34
|
|Frank
|15,5447
|15,6383
|% 0,23
|
|Riyal
|3,8332
|3,8524
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-2,20
|
|Altın Gr.
|820
|820
|0,09
|
|Cumhuriyet
|5.410
|5.492
|46,00
|
|Tam
|5.383
|5.523
|29,61
|
|Yarım
|2.602
|2.672
|14,32
|
|Çeyrek
|1.305
|1.336
|7,16
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,13
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,85
|72,85
|-0,85
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, EKGYO, SASA
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 57 artarak (% 2.38 ) 1, 914
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKFGY, DOBUR, UNLU, MERIT, UTPYA, SONME, HEDEF, MEDTR, PAMEL, GARFA
-
17:59
DNISI, UNLU, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
TEKTU, SAMAT, LUKSK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında