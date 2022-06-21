***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
21.06.2022 18:14
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Smart Capital Yazılım Danışmanlık A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa büyük bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Açıklamalar
Şirketimiz ile Smart Capital Yazılım Danışmanlık A.Ş. arasında yapılan iş birliği neticesinde Matriks Veri Terminali ve MatriksIQ ürünlerine Magnus Algoritma Tabanlı Portföy Yönetim Aracı entegre edilmiştir. Magnus Algoritma Tabanlı Portföy Yönetimi Aracı sayesinde Matriks terminallerinden otomatik portföy yönetimi işlemi gerçekleştirilebilecektir.
Yapılan iş birliğinin şirketimizin cirosuna ve karlılığına büyük bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038517
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 36,66
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.582
En Düşük
2.551
18:0517,3710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0394
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
18:0518,3328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1102
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
18:051.022,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,06
|Açılış
|: 1.022,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKMGY
|49,72
|10.653.790
|% 10,00
|
|VKING
|5,85
|3.046.322
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|3.285.419
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.707.934
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.761.673
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,62
|1.096.384
|% -9,97
|
|UFUK
|80,10
|9.647.496
|% -9,95
|
|MMCAS
|2,99
|782.064
|% -7,43
|
|RYSAS
|8,26
|8.331.258
|% -3,62
|
|KRGYO
|5,87
|62.642.320
|% -3,61
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 2,06
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 2,79
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,98
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,35
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 2,26
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3286
|17,3433
|% 0,07
|
|Euro
|18,2575
|18,2781
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,2008
|21,3071
|% 0,15
|
|Frank
|17,8691
|17,9768
|% 0,16
|
|Riyal
|4,6080
|4,6312
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-2,03
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.785
|6.899
|-5,00
|
|Yarım
|3.331
|3.375
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.687
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,76
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,14
|0,10
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,44
|