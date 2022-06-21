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***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

21.06.2022 18:14
***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Smart Capital Yazılım Danışmanlık A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih

Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa büyük bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Açıklamalar

Şirketimiz ile Smart Capital Yazılım Danışmanlık A.Ş. arasında yapılan iş birliği neticesinde Matriks Veri Terminali ve MatriksIQ ürünlerine Magnus Algoritma Tabanlı Portföy Yönetim Aracı entegre edilmiştir. Magnus Algoritma Tabanlı Portföy Yönetimi Aracı sayesinde Matriks terminallerinden otomatik portföy yönetimi işlemi gerçekleştirilebilecektir.
Yapılan iş birliğinin şirketimizin cirosuna ve karlılığına büyük bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038517


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