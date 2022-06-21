***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiDiğer (Other)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSmart Capital Yazılım Danışmanlık A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü TarihVarsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve karlılığa büyük bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.AçıklamalarŞirketimiz ile Smart Capital Yazılım Danışmanlık A.Ş. arasında yapılan iş birliği neticesinde Matriks Veri Terminali ve MatriksIQ ürünlerine Magnus Algoritma Tabanlı Portföy Yönetim Aracı entegre edilmiştir. Magnus Algoritma Tabanlı Portföy Yönetimi Aracı sayesinde Matriks terminallerinden otomatik portföy yönetimi işlemi gerçekleştirilebilecektir.Yapılan iş birliğinin şirketimizin cirosuna ve karlılığına büyük bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038517BIST