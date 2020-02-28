***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 15:39
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822779
BIST
16:25106.326
En Yüksek
|Değişim
|: -3,71%
|| -4.092,34
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
16:256,2307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0303
|Açılış
|: 6,2270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
16:256,8431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0214
|Açılış
|: 6,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
16:25324,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,37
|Açılış
|: 324,85
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
323,29
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,62
|15.340.725
|% 15,07
|
|OYAYO
|3,80
|37.618.282
|% 12,43
|
|LINK
|26,76
|4.925.452
|% 10,67
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|BUCIM
|3,44
|1.457.094
|% -10,42
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|HALKS
|2,92
|31.151
|% -9,88
|
|THYAO
|11,94
|1.427.133.943
|% -1,73
|
|ASELS
|27,96
|933.730.293
|% -0,07
|
|GARAN
|9,62
|464.634.343
|% -5,59
|
|AKBNK
|6,80
|263.733.445
|% -5,69
|
|YKBNK
|2,35
|237.948.791
|% -4,08
|
|EKGYO
|1,40
|185.225.430
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,22
|153.041.145
|% -5,43
|
|THYAO
|11,94
|1.427.133.943
|% -1,73
|
|ODAS
|1,98
|229.513.549
|% -2,94
|
|YKBNK
|2,35
|237.948.791
|% -4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9979
|8,0380
|% 0,34
|
|Frank
|6,4217
|6,4604
|% 0,78
|
|Riyal
|1,6554
|1,6637
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.624
|1.624
|-13,28
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|2.151
|2.183
|-25,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|-20,87
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-10,09
|
|Çeyrek
|520
|532
|-5,05
|
|Gümüş.Ons
|17,10
|17,14
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,72
|50,72
|-1,01
|