***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2020 10:00
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823811
BIST
14:19110.057
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 2.747,21
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.496
En Düşük
108.881
14:196,1942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,2010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
14:196,8770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0169
|Açılış
|: 6,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
14:19319,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 5,50
|Açılış
|: 319,50
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,50
|25.890.718
|% 17,27
|
|SONME
|6,11
|5.306.748
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.421.273
|% 14,80
|
|SNPAM
|6,03
|1.897.874
|% 14,64
|
|NUHCM
|11,21
|8.028.356
|% 14,04
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,38
|6.890.184
|% -5,56
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|GYHOL
|21,96
|9.214.076
|% -4,36
|
|THYAO
|12,07
|614.617.598
|% 2,29
|
|ASELS
|29,16
|529.659.937
|% 3,26
|
|GARAN
|10,00
|407.610.087
|% 4,49
|
|KARSN
|1,90
|272.499.118
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,51
|236.316.576
|% 5,02
|
|KARSN
|1,90
|272.499.118
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,35
|176.600.628
|% 5,47
|
|IHYAY
|1,16
|129.525.246
|% 8,41
|
|YKBNK
|2,51
|236.316.576
|% 5,02
|
|IHLAS
|0,81
|66.668.625
|% 5,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8970
|7,9366
|% 0,72
|
|Frank
|6,4500
|6,4888
|% 0,97
|
|Riyal
|1,6476
|1,6559
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.601
|1.601
|15,25
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,92
|
|Cumhuriyet
|2.116
|2.148
|2,00
|
|Tam
|2.106
|2.158
|1,01
|
|Yarım
|1.018
|1.044
|0,49
|
|Çeyrek
|510
|522
|0,25
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,85
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
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|B. Petrol
|53,60
|53,60
|1,70
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