***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2020 10:27
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823819
BIST
11:25109.694
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.383,67
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.823
En Düşük
108.881
11:256,2196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0594
|Açılış
|: 6,2140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
11:256,9153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0552
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
11:25318,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 4,86
|Açılış
|: 318,87
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|5.934.075
|% 14,80
|
|SONME
|5,99
|3.073.923
|% 12,59
|
|LIDFA
|4,31
|1.676.126
|% 12,24
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|SAMAT
|2,38
|4.335.158
|% -5,56
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|THYAO
|12,05
|230.768.130
|% 2,12
|
|ASELS
|28,92
|226.417.436
|% 2,41
|
|KARSN
|1,94
|188.249.110
|% -1,52
|
|GARAN
|9,83
|156.117.150
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,36
|133.305.808
|% 6,25
|
|IHLGM
|1,36
|133.305.808
|% 6,25
|
|KARSN
|1,94
|188.249.110
|% -1,52
|
|IHYAY
|1,19
|94.261.927
|% 11,21
|
|IHLAS
|0,81
|60.257.255
|% 5,19
|
|ODAS
|2,11
|107.926.757
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9243
|7,9640
|% 1,07
|
|Frank
|6,4572
|6,4961
|% 1,08
|
|Riyal
|1,6515
|1,6598
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.596
|9,92
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,86
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,79
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,05
|
|B. Petrol
|52,80
|52,80
|0,90
|
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