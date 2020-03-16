***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 12:33
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829241
BIST
12:2189.966
En Yüksek
|Değişim
|: -5,90%
|| -5.639,51
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.677
12:216,3786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0491
|Açılış
|: 6,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3786
En Düşük
6,2780
12:217,1470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1140
|Açılış
|: 7,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
12:21314,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 3,53
|Açılış
|: 314,92
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,14
|7.845.444
|% 7,55
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,91
|38.188.724
|% 6,59
|
|MMCAS
|0,92
|9
|% 4,55
|
|IHEVA
|2,07
|2.004.225
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.304.183
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|106.901
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|ASELS
|23,66
|294.115.617
|% -7,07
|
|THYAO
|8,55
|239.420.623
|% -6,46
|
|GARAN
|8,40
|227.888.616
|% -6,77
|
|ECILC
|3,88
|112.153.551
|% -4,43
|
|YKBNK
|2,10
|77.916.906
|% -4,98
|
|IHLGM
|0,89
|45.003.747
|% -6,32
|
|ODAS
|1,29
|62.713.988
|% -6,52
|
|EKGYO
|1,16
|46.460.226
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,51
|19.674.633
|% -5,56
|
|KRDMD
|1,95
|73.820.622
|% -5,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8295
|7,8688
|% 1,06
|
|Frank
|6,7543
|6,7950
|% 1,93
|
|Riyal
|1,6928
|1,7013
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.530
|1.531
|0,53
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,44
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|21,00
|
|Tam
|2.092
|2.145
|21,92
|
|Yarım
|1.011
|1.038
|10,61
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,31
|
|Gümüş.Ons
|13,05
|13,11
|-1,65
|
|Gümüş Gr.
|2,81
|2,81
|-0,19
|
|B. Petrol
|31,47
|31,47
|-2,38
|