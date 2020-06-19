***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2020 10:45
***MTRYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MTRYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MTRYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851948
BIST
10:33114.212
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 1.717,17
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.561
10:336,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8607
En Düşük
6,8469
10:337,6917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0030
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,6986
En Düşük
7,6749
10:33381,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,02
|Açılış
|: 381,88
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|3,41
|43.654.455
|% 10,00
|
|TCELL
|17,85
|546.102.630
|% 9,98
|
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|KRDMB
|3,25
|75.283.100
|% 8,70
|
|GLRYH
|13,97
|2.040.067
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|9.197.979
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|DAGHL
|7,89
|308.754
|% -5,51
|
|ODAS
|2,15
|27.778.824
|% 0,94
|
|PGSUS
|56,40
|26.416.751
|% 0,36
|
|IHLGM
|1,55
|24.380.530
|% 0,00
|
|MTRYO
|2,63
|22.418.779
|% 3,54
|
|ADESE
|1,81
|19.207.715
|% 0,56
|
|IHLGM
|1,55
|24.380.530
|% 0,00
|
|MTRYO
|2,63
|22.418.779
|% 3,54
|
|HDFGS
|2,85
|5.016.600
|% 0,00
|
|OYAKC
|6,14
|8.971.320
|% 0,49
|
|BNTAS
|3,83
|5.180.595
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5035
|8,5462
|% 0,14
|
|Frank
|1,8229
|1,8321
|% 0,03
|
|Riyal
|381,6770
|381,7810
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|9,28
|
|Altın Gr.
|382
|382
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.497
|10,70
|
|Tam
|2.548
|2.562
|10,90
|
|Yarım
|1.242
|1.252
|5,30
|
|Çeyrek
|623
|627
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|17,55
|17,59
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,04
|
|B. Petrol
|42,31
|42,31
|0,80
|
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