***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.07.2021 10:33
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2021, 12.07.2021, 27.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Reform Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
12.07.2021
Tescil Tarihi
26.07.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.07.2021 / 10374
Açıklamalar
2021 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız denetim şirketi olarak Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin belirlenmesine ilişkin alınan Genel Kurul kararı 27.07.2021 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmişttir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951959
BIST
11:491.345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,32
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:498,5740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0217
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5771
En Düşük
8,5413
11:4910,1037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0022
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:49495,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,90
|Açılış
|: 495,22
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:49
|IDGYO
|2,32
|13.581.585
|% 9,95
|
|AVHOL
|5,77
|10.045.529
|% 9,90
|
|EDIP
|5,56
|56.785.267
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|YAYLA
|5,33
|163.601.566
|% 9,45
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|AYCES
|56,25
|847.150
|% -4,34
|
|EUKYO
|7,24
|924.637
|% -3,98
|
|AVOD
|5,43
|3.200.875
|% -3,89
|
|SANFM
|20,00
|2.880.939
|% -3,66
|
|THYAO
|12,29
|226.055.243
|% -0,16
|
|GARAN
|8,13
|206.993.889
|% -0,25
|
|PETKM
|5,34
|170.137.697
|% -1,48
|
|YAYLA
|5,33
|163.601.566
|% 9,45
|
|EREGL
|18,21
|153.608.951
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,24
|114.529.899
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,00
|51.222.768
|% 0,00
|
|PETKM
|5,34
|170.137.697
|% -1,48
|
|YAYLA
|5,33
|163.601.566
|% 9,45
|
|TSPOR
|3,23
|95.547.854
|% 5,56
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5705
|8,5729
|% 0,24
|
|Euro
|10,0737
|10,1027
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,7840
|11,8431
|% 0,00
|
|Frank
|9,3083
|9,3643
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2796
|2,2911
|% 0,27
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|-1,15
|
|Altın Gr.
|495
|495
|0,78
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|0,10
|
Seans Raporu
11:49
daha fazla
-
12:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, KOZAL
-
12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 34 kaybederek (% -0.45 ) 1, 182
-
12:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDGYO, AVHOL, EDIP, DIRIT
-
12:04
RTALB, YAYLA, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:04
Bu seansda işlem gören 215 hisse senedinden 70 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 119 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem