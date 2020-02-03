***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
03.02.2020 17:09
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM 5.086.536,83 15.885.847,78 25,42
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
ADNAC 0,85 1,89 0 0
TRKCM 1.000.000,59 4.030.002,37 25,37 6,45
UNYEC 0,61 3,2 0 0
TOPLAM 1.000.002,05 4.030.007,46 25,37 6,45
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
PETKM 0,27 1,08 0 0
SODA 500.000,63 3.325.004,21 20,93 5,32
TOPLAM 500.000,9 3.325.005,29 20,93 5,32
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL 0,61 5,69 0 0
KRDMD
18:00119.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 70,19
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
18:005,9856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
18:006,6140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0244
|Açılış
|: 6,6080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6068
18:00302,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -2,75
|Açılış
|: 302,62
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,18
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,46
|7.818.169
|% 20,00
|
|CELHA
|9,96
|4.624.201
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|18.955.883
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|9.441.001
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|SODSN
|14,40
|107.551
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.826.335
|% -9,80
|
|ATSYH
|1,03
|126.449
|% -8,85
|
|EGCYO
|0,43
|109.085
|% -8,51
|
|MRGYO
|1,58
|17.425.900
|% -5,95
|
|THYAO
|13,84
|1.626.553.301
|% 1,17
|
|SISE
|5,60
|1.124.056.671
|% 0,72
|
|ODAS
|2,20
|619.728.499
|% 3,77
|
|TRKCM
|4,12
|550.640.990
|% 2,23
|
|PETKM
|4,11
|538.408.603
|% 1,99
|
|ODAS
|2,20
|619.728.499
|% 3,77
|
|SISE
|5,60
|1.124.056.671
|% 0,72
|
|TSPOR
|3,08
|435.634.806
|% 13,24
|
|PETKM
|4,11
|538.408.603
|% 1,99
|
|TRKCM
|4,12
|550.640.990
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7762
|7,8152
|% -1,31
|
|Frank
|6,1725
|6,2097
|% -0,26
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.040
|-11,00
|
|Tam
|2.001
|2.051
|-9,78
|
|Yarım
|967
|992
|-4,73
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,36
|