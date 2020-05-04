***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 6.200.387,03 10.680.418,35 20,22TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 2,05 6,66 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 1.000.000,9 1.750.004,65 3,31Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 5,9 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 16,39 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 0,8 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 6,07 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,26 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.000.000 2.100.000 3,98TOPLAM 1.000.000,81 2.100.006,33 3,98ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,7 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 3,82 70,12 0Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 5,57 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 3,26 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 2.000.002,82 2.540.019,05 4,81Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.200.001,31 4.280.002,14 8,1Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 10.276,78 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,3 4 1.000.000 1 08/05/2018 15,34 0,99 988.044,05 100 1,87Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 988.044,05 100 1,87B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)REPO 04/05/2020 TRT060825T15 8,86 0 20.019.616,44 0,99 30/04/2020 9,35 727600179004227746 20.180.050 0,99 20.019.616,44 48,66 37,91REPO 04/05/2020 TRT071020T23 8,86 0 1.000.904,11 0,93 30/04/2020 8,59 727600179003993101 1.077.500 0,92 1.000.904,11 2,43 1,9REPO 04/05/2020 TRT110226T13 8,86 0 7.507.273,97 0,96 30/04/2020 9,24 727600179004227259 7.813.325 0,96 7.507.273,97 18,25 14,21REPO 04/05/2020 TRT130520T14 8,86 0 84.055,23 0,84 30/04/2020 6,18 727600179004195834 100.000 0,84 84.055,23 0,2 0,16REPO 04/05/2020 TRT190521T17 8,86 0 12.512.123,29 1,04 30/04/2020 9,24 727600179004227258 12.017.025 1,04 12.512.123,29 30,41 23,69REPO 04/05/2020 TRT230222T13 8,86 20.014,25 2,18 30/04/2020 6,71 727600179004237031 9.195 2,17 20.014,25 0,05 0,04GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 41.143.987,29 41.197.095 41.143.987,29 77,91ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 48.344.374,32 52.812.449,69 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ52.812.450,24 % 0 % 100,08B. HAZIR DEĞERLER1.182,28 % 100 % 0a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.182,28 % 100 % 0c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)6.810,25 % 100 % 0,01a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar6.810,25 % 100 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)62.673,16 % 0 % 0,12D. BORÇLAR (-)-110.748,68 % 100 -% 0,21a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-110.748,68 % 100 -% 0,21NET VARLIK DEĞERİ52.772.367,25 % 0 % 100Pay Sayısı21.000.000 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,51İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama30.04.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842210BIST