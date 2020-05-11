***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 6.700.387,03 11.268.691,32 20,02TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAM 2,05 6,67 0İMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıTOPLAM 0 0 0Dokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,9 4,52 0Taş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiTOPLAM 1,05 5,98 0Metal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiTOPLAM 2,39 15,38 0ELEKTRİK GAZ VE SUTOPLAM 0,78 0,79 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 5,78 0Perakende TicaretTOPLAM 0,01 0,27 0Lokanta ve OtellerTOPLAM 1.000.000 2.180.000 3,87TOPLAM 1.000.000,81 2.180.006,05 3,87ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeTOPLAM 0,05 0,67 0DepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 3,82 69,79 0Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 5,52 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 1,19 3,43 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 3.500.002,82 4.550.018,93 8,08Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 2.200.001,31 4.526.002,17 8,05Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporTOPLAMEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişim- 369 12.551,42 0,02SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilOSTK 26/07/2021 TRSDOGH72112 3,3 4 1.000.000 1 08/05/2018 15,34 0,99 990.751,63 100 1,76Finansman BonosuARA GRUP TOPLAMIARA GRUP TOPLAMI 1.000.000 990.751,63 100 1,76B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00055 0 0 27.000 34,89 08/05/2020 0 0 0 34,99 944.730 2,15 1,68REPO 11/05/2020 TRT020823T11 9,37 0 4.503.439,73 2,02 08/05/2020 9,74 727916563475138988 2.216.895 2,03 4.503.439,73 10,24 8,01REPO 11/05/2020 TRT020823T11 9,37 0 18.513.836,99 2,02 08/05/2020 9,52 727916563475146130 9.113.750 2,03 18.513.836,99 42,09 32,92REPO 11/05/2020 TRT020823T11 9,37 0 1.501.121,92 2,02 08/05/2020 9,52 727916563475146131 738.960 2,03 1.501.121,92 3,41 2,67REPO 11/05/2020 TRT071020T23 9,37 0 199.114,49 0,82 08/05/2020 7,24 727916563475141630 240.000 0,82 199.114,49 0,45 0,35REPO 11/05/2020 TRT110827T16 9,37 0 8.506.399,45 0,89 08/05/2020 9,58 727916563475145512 9.478.730 0,89 8.506.399,45 19,34 15,12REPO 11/05/2020 TRT210623T10 9,37 0 3.002.219,18 0,97 08/05/2020 9,41 727916563475132041 3.075.825 0,97 3.002.219,18 6,83 5,34REPO 11/05/2020 TRT220921T18 9,37 0 5.504.118,22 0,98 08/05/2020 9,53 727916563475146682 5.587.655 0,98 5.504.118,22 12,51 9,79REPO 11/05/2020 TRT230222T13 9,37 0 1.000.748,77 2,21 08/05/2020 9,53 727916563475146683 451.165 2,21 1.000.748,77 2,28 1,78REPO 11/05/2020 TRT230222T13 9,37 0 312.179,51 2,21 08/05/2020 7,24 727916563475025558 140.740 2,21 312.179,51 0,71 0,56GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMI 43.070.178,26 43.987.908,26 78,22ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 50.770.565,29 56.247.351,21 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ56.247.351,74 % 0 % 94,54B. HAZIR DEĞERLER1.479.430,23 % 100 % 2,49a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar1.479.430,23 % 100 % 2,49c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)2.937.566,46 % 100 % 4,94a) Takastan Alacaklar2.928.828,11 % 99,7 % 4,92b) Diğer Alacaklar8.738,35 % 0,3 % 0,01Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)62.673,16 % 0 % 0,11D. BORÇLAR (-)-1.232.913,37 % 100 -% 2,07a) Takasa Borçlar-1.158.519,96 % 93,97 -% 1,95b) Yönetim Ücreti0 % 0 % 0c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-74.393,41 % 6,03 -% 0,13NET VARLIK DEĞERİ59.494.108,22 % 0 % 100Pay Sayısı27.174.649,48 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,19İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama08.05.2020 tarihli portföy değer tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844081BIST