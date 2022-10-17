***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYPAY TOPLAM 19.247.876,3 77.168.895,75 50,46TARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKTOPLAMKömür ve Linyit MadencilikTOPLAMİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTOPLAM 0,32 4,7 0Taş ve Toprağa DayalıTOPLAM 0,9 13,24 0Metal Ana SanayiTOPLAM 1,05 23,33 0Madencilik ve Taş OcaklığıMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımTOPLAM 0,33 31,43 0Diğer İmalat SanayiiTOPLAM 142.656 3.665.784,96 2,63 0İNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretTOPLAM 0,8 18,5 0Perakende TicaretTOPLAM 250.000,01 1.102.500,98 0,72Lokanta ve OtellerKonaklamaTOPLAM 1.200.000 3.084.000 2,02TOPLAM 1.450.000,81 4.186.519,48 2,74ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaTOPLAM 0 0 0HaberleşmeTOPLAM 0,05 1,17 0DepolamaTOPLAM 0,05 1,17 0MALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıTOPLAM 5.600.003,72 27.064.570,23 17,69Sigorta ŞirketleriTOPLAM 0,86 12,74 0Finansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriTOPLAM 2,28 10,45 0Holdingler ve Yatırım ŞirketleriTOPLAM 8.491.456,15 17.179.151,24 11,24Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıTOPLAM 3.563.752,05 25.072.757,8 16,39Menkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimTOPLAM 1 12,35 0SavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMIB. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman BonosuARA GRUP TOPLAMIB.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)BYF TRYFNBK00030 0 0 55.000 69,85 0 0 0 73,5 4.042.500 5,33 2,64BYF TRYFNBK00055 0 0 40.000 82,55 0 0 0 86,62 3.464.800 4,57 2,27BYF TRYFNBK00089 0 0 3.000 1.693,3 0 0 0 1.771,51 5.314.527 7,01 3,47REPO 17/10/2022 TRT090627T12 12 0 44.043.397,26 1,34 14/10/2022 12,743 763106433122764243 32.839.290 1,34 44.043.397,26 58,11 28,79REPO 17/10/2022 TRT110232T15 12 0 3.002.958,9 1,85 14/10/2022 12,743 763106433122765278 1.622.740 1,85 3.002.958,9 3,96 1,96REPO 17/10/2022 TRT140126T11 12 0 6.005.917,81 5,13 14/10/2022 12,743 763106433122764242 1.169.805 5,13 6.005.917,81 7,92 3,93BPP 17/10/2022 BPP 14,4 0 4.906.800,64 4.901 14/10/2022 15,4786 261044 0