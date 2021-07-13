***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.07.2021 18:16
***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 13.07.2021 tarihli kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri MEHMET ERDOĞAN ve HÜSEYİN BÜRGE'ın Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, MEHMET ERDOĞAN'ın Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri HÜSEYİN BÜRGE, MEHMET ERDOĞAN ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ceren DEŞEN'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmelerine, HÜSEYİN BÜRGE'nın Kurumsal Yönetim komite Başkanı olarak atanmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri MEHMET ERDOĞAN ve HÜSEYİN BÜRGE'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak seçilmelerine ve MEHMET ERDOĞAN'ın Riskin Erken Saptanması komite Başkanı olarak atanmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyururuz.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950862
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -10,12
|Açılış
|: 1.358
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|Önceki Kapanış
|: 1.357
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1.360
En Düşük
1.342
18:058,5984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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8,6426
En Düşük
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18:0510,1685
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
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|Açılış
|: 10,1500
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 501,46
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503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|33,92
|27.813.155
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|105.716.628
|% 9,97
|
|KGYO
|6,07
|23.022.679
|% 9,96
|
|MERIT
|16,04
|1.722.167
|% 9,94
|
|EDIP
|3,47
|54.307.068
|% 9,81
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|EKIZ
|7,40
|1.148.102
|% -9,98
|
|FADE
|14,16
|16.590.177
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|8.300.094
|% -9,94
|
|DIRIT
|2,92
|283.834
|% -9,88
|
|SASA
|28,34
|1.332.700.625
|% 7,11
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|THYAO
|13,10
|601.111.296
|% -1,06
|
|KRDMD
|7,09
|491.607.191
|% -1,25
|
|KOZAL
|106,00
|456.348.906
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,27
|339.800.687
|% 0,00
|
|GARAN
|8,45
|1.192.828.312
|% -2,20
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% -11,50
|
|AKBNK
|5,24
|434.078.885
|% -0,95
|
|TSKB
|1,21
|87.177.495
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5911
|8,5984
|% -0,43
|
|Euro
|10,1583
|10,1685
|% -0,82
|
|Sterlin
|11,8552
|11,9147
|% -0,83
|
|Frank
|9,3336
|9,3898
|% -0,69
|
|Riyal
|2,2834
|2,2948
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|8,31
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|0,73
|
Seans Raporu
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