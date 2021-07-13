***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 13.07.2021 tarihli kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri MEHMET ERDOĞAN ve HÜSEYİN BÜRGE'ın Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak seçilmelerine, MEHMET ERDOĞAN'ın Denetimden sorumlu komite başkanı olarak atanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri HÜSEYİN BÜRGE, MEHMET ERDOĞAN ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ceren DEŞEN'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmelerine, HÜSEYİN BÜRGE'nın Kurumsal Yönetim komite Başkanı olarak atanmasına,Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin tebliği gereğince Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri MEHMET ERDOĞAN ve HÜSEYİN BÜRGE'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak seçilmelerine ve MEHMET ERDOĞAN'ın Riskin Erken Saptanması komite Başkanı olarak atanmasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna duyururuz.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950862BIST