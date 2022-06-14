***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.06.2022 17:41
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gözde Bartın Satış ve Pazarlama Direktörü 02123408096 gozde.bartin@aktifportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037245
BIST
17:382.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,97
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:3817,2823
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0207
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:3818,0286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0369
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:381.008,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.008,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:36
|IDEAS
|19,69
|15.748.566
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.431.624
|% 10,00
|
|MERIT
|31,94
|17.714.432
|% 9,99
|
|PENTA
|473,60
|56.189.041
|% 9,99
|
|FONET
|15,78
|93.272.525
|% 9,97
|
|TSGYO
|4,94
|5.568.348
|% -9,85
|
|ISGYO
|12,98
|215.065.981
|% -9,17
|
|ULUUN
|18,45
|94.954.491
|% -6,01
|
|MOBTL
|1,76
|269.579.511
|% -5,88
|
|TSKB
|2,24
|287.553.256
|% -5,49
|
|THYAO
|46,80
|4.042.452.222
|% -0,43
|
|EREGL
|30,44
|2.170.991.152
|% -2,25
|
|SASA
|44,28
|2.104.812.954
|% 3,89
|
|SISE
|21,92
|1.916.924.565
|% -1,08
|
|KRDMD
|13,02
|1.077.369.921
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,59
|483.458.398
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,64
|710.737.687
|% -1,90
|
|MOBTL
|1,76
|269.579.511
|% -5,88
|
|ODAS
|2,84
|363.542.667
|% 0,71
|
|TSKB
|2,24
|287.553.256
|% -5,49
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2758
|17,2838
|% 0,13
|
|Euro
|18,0010
|18,0283
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,7230
|20,8269
|% -0,70
|
|Frank
|17,2293
|17,3331
|% -0,03
|
|Riyal
|4,5917
|4,6147
|% 0,15
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-3,46
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.696
|6.805
|-13,00
|
|Yarım
|3.287
|3.328
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.664
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,95
|20,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,03
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,60
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, EREGL, YKBNK
-
17:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 87 kaybederek (% -0.08 ) 2, 245
-
17:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, PENTA, DENGE, FONET, RTALB, GLRYH, RAYSG, IDEAS, MERIT, BRKO
-
17:50
BRKO, ESCOM, GARFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:50
ISGYO, SUMAS, MOBTL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında