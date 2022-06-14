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***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

14.06.2022 17:41
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Gözde Bartın Satış ve Pazarlama Direktörü 02123408096 gozde.bartin@aktifportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037242


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 6,49 54.787.782 % 10,00  
MEGAP 6,49 54.787.782 % 10,00  
IDEAS 19,69 15.765.834 % 10,00  
MZHLD 96,25 4.306.873 % 10,00  
RAYSG 11,77 3.435.261 % 10,00  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,2721 17,2880 % 0,15  
Euro 18,0139 18,0511 % 0,33  
Sterlin 20,6520 20,7555 % -1,04  
Frank 17,1883 17,2918 % -0,27  
Riyal 4,5916 4,6146 % 0,15  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.812 1.813 -6,84  
Altın Gr. 1.007 1.007 -2,60  
Cumhuriyet 6.715 6.816 -34,00  
Tam 6.682 6.799 -19,00  
Yarım 3.280 3.325 -10,00  
Çeyrek 1.643 1.662 -5,00  
Gümüş.Ons 21,00 21,02 -0,07  
Gümüş Gr. 11,64 11,66 -0,05  
B. Petrol 122 122 -0,10  
Seans Raporu 17:59
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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