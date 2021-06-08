***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2021 14:27
***MUP*** MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941024
BIST
14:171.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.443
14:178,6066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0060
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
14:1710,4859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0189
|Açılış
|: 10,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
14:17524,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,04
|Açılış
|: 524,90
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler14:17
|RODRG
|18,82
|3.949.479
|% 9,99
|
|ATATP
|31,94
|9.967.963
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.676.991
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.854.022
|% 9,94
|
|UFUK
|15,81
|141.346
|% 9,03
|
|YAYLA
|3,81
|12.776.071
|% -9,93
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,80
|16.099.962
|% -7,56
|
|NTHOL
|5,10
|112.390.124
|% -7,10
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|KOZAL
|127,40
|637.577.703
|% 1,68
|
|GARAN
|8,26
|595.296.250
|% -0,36
|
|THYAO
|14,31
|582.823.789
|% 0,21
|
|SASA
|34,54
|413.954.597
|% 2,25
|
|SISE
|8,21
|366.065.742
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,24
|264.446.999
|% 0,00
|
|GARAN
|8,26
|595.296.250
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,99
|108.039.173
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,18
|53.584.677
|% -0,84
|
|SISE
|8,21
|366.065.742
|% 0,24
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6049
|8,6066
|% -0,07
|
|Euro
|10,4808
|10,4859
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,1372
|12,1981
|% -0,29
|
|Frank
|9,5609
|9,6185
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2868
|2,2983
|% -0,12
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-3,52
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.449
|3.535
|-4,15
|
|Yarım
|1.667
|1.710
|-2,01
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,76
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,97
|70,97
|-0,50
|
Seans Raporu
14:17
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