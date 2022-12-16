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***MZHLD* *DZGYO* *PRDGS* *BRKO* *TURSG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

16.12.2022 16:44
***MZHLD* *DZGYO* *PRDGS* *BRKO* *TURSG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyur

MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. E MURAT AKSAÇ 43.219,150
MZHLD 5 MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. E MURAT AKSAÇ 4.475.099,850
PRDGS 6 PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 9.750.000,000
PRDGS 7 PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 9.750.000,000
TURSG 8 TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. E TEVFİK NUSRET PAMUKÇU 1.500,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088048


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ARASE 255,20 25.552.666 % 10,00  
PLTUR 12,11 1.765.929 % 9,99  
HALKB 14,24 2.662.638.959 % 9,96  
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17:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.784 1.784 7,14  
Altın Gr. 1.070 1.070 5,01  
Cumhuriyet 7.191 7.300 22,00  
Tam 7.230 7.277 19,00  
Yarım 3.501 3.558 10,00  
Çeyrek 1.756 1.778 4,00  
Gümüş.Ons 22,92 22,95 -0,16  
Gümüş Gr. 13,77 13,78 -0,06  
B. Petrol 78,95 78,95 -2,26  
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