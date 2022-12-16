***MZHLD* *DZGYO* *PRDGS* *BRKO* *TURSG*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
16.12.2022 16:44
MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. E MURAT AKSAÇ 43.219,150
MZHLD 5 MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. E MURAT AKSAÇ 4.475.099,850
PRDGS 6 PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 9.750.000,000
PRDGS 7 PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU 9.750.000,000
TURSG 8 TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. E TEVFİK NUSRET PAMUKÇU 1.500,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088048
BIST
17:055.195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 6,45
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:0518,6487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:0519,8124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0096
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
17:051.070,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 5,34
|Açılış
|: 1.070,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.072,06
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:05
|BRKSN
|25,30
|9.400.541
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.552.666
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.765.929
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.662.638.959
|% 9,96
|
|SKTAS
|5,63
|86.351.814
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|873.729.035
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|165.958.890
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,18
|36.437.508
|% -9,91
|
|IDGYO
|4,41
|8.368.298
|% -9,82
|
|PETKM
|18,97
|5.925.258.488
|% 4,35
|
|THYAO
|139,30
|5.696.704.492
|% -0,57
|
|VAKBN
|12,30
|5.650.724.746
|% 7,24
|
|YKBNK
|11,81
|5.212.213.252
|% -0,25
|
|AKBNK
|18,72
|4.481.086.493
|% 1,19
|
|EKGYO
|8,04
|4.101.099.596
|% 2,03
|
|VAKBN
|12,30
|5.650.724.746
|% 7,24
|
|YKBNK
|11,81
|5.212.213.252
|% -0,25
|
|SKBNK
|3,17
|1.322.841.577
|% 8,93
|
|PETKM
|18,97
|5.925.258.488
|% 4,35
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6436
|18,6487
|% 0,03
|
|Euro
|19,8025
|19,8124
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,6691
|22,7828
|% 0,15
|
|Frank
|19,9672
|20,0875
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,03
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|7,14
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.070
|5,01
|
|Cumhuriyet
|7.191
|7.300
|22,00
|
|Tam
|7.230
|7.277
|19,00
|
|Yarım
|3.501
|3.558
|10,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,95
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,77
|13,78
|-0,06
|
|B. Petrol
|78,95
|78,95
|-2,26
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, ARCLK, FROTO
-
17:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 54 artarak (% 0.06 ) 4, 541
-
17:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, SKTAS, ARASE, SANEL, ALCTL, GEDIK, PLTUR, GSDDE, BRKSN, AYCES
-
17:20
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUREN, IDGYO, MNDRS, VKING, RALYH
-
17:20
GSDDE, TSKB, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında