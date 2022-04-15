***MZHLD* *EPLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu









***MZHLD******EPLAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi Duyurusu )Özet Bilgi Toptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler EPLAS, MZHLDİlgili Şirket Ünvanı EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.Toptan Alış Satış İşlemiPayları Satışa Konu Şirketin Unvanı EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.Satışa Konu Paylar 7.825.600Satılacak Payların Grubu Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL) Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 7.825.600 39,13Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı Mazhar Zorlu Holding A.Ş. 7.825.600 TLİşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Fiyatı (TL) 17,89Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları 14,32 TL - 21,46 TLİşlem Tarihi 18.04.2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadırEk AçıklamalarPayları Ana Pazar'da işlem gören Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin sermayesinin 27.825.600,89 TL'ye artırılması sırasında ihraç edilecek 7.825.600 TL nominal değerli payların 17,89 TL fiyattan alıcı Mazhar Zorlu Holding A.Ş.'ye satışı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 18/04/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank nezdinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021255BIST