***MZHLD* *EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MZHLD******EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [MZHLD]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28.01.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurduğu tahsisli sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla bugün (08.04.2022) itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.08.04.2022 ÖDA 2022/11http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018176BIST