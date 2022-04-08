***MZHLD* *EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2022 15:45
***MZHLD******EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [MZHLD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.01.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformundan duyurduğu tahsisli sermaye artırımına konu payların nominal tutarının, payların satış fiyatının tespiti amacıyla bugün (08.04.2022) itibariyle TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
08.04.2022 ÖDA 2022/11
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018176
BIST
17:212.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,64
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:2114,7574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0204
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
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14,7691
En Düşük
14,7221
17:2116,0326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0159
|Açılış
|: 15,9900
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|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:21923,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,49
|Açılış
|: 923,45
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,36
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:21
|GZNMI
|41,36
|28.481.063
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.102.525
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.785.290
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.077.288
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,67
|17.290.654
|% -6,60
|
|ULUSE
|158,50
|33.400.647
|% -5,65
|
|SAMAT
|6,98
|19.406.327
|% -4,12
|
|GARAN
|13,22
|4.885.907.520
|% 4,84
|
|ASELS
|27,82
|3.663.616.368
|% 6,59
|
|THYAO
|35,34
|2.918.387.728
|% -0,79
|
|AKBNK
|8,37
|1.728.524.570
|% 4,10
|
|KARSN
|5,92
|1.698.973.946
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,63
|1.257.865.735
|% 2,73
|
|GARAN
|13,22
|4.885.907.520
|% 4,84
|
|ODAS
|2,21
|781.807.162
|% 4,74
|
|YKBNK
|4,57
|1.620.830.624
|% 4,10
|
|KARSN
|5,92
|1.698.973.946
|% 3,68
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7531
|14,7574
|% 0,14
|
|Euro
|16,0210
|16,0326
|% -0,10
|
|Sterlin
|19,1321
|19,2281
|% -0,37
|
|Frank
|15,6929
|15,7874
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9229
|3,9425
|% 0,18
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|14,05
|
|Altın Gr.
|923
|923
|8,49
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,71
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,54
|