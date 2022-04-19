***MZHLD* *EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.04.2022 10:43
***MZHLD******EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Esas Sözleşmenin "Sermaye" Md. Değişikliği hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MZHLD
Düzeltme Nedeni Esas Sözleşmeye uygun hale getirilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 27.825.600,89
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 12.000
B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 19.988.000 7.825.600,89 39,15149 B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.000.000 7.825.600,890 39,12800
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.04.2022
SPK Başvuru Tarihi 28.01.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 08.04.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 18.04.2022 tarihinde gerçekleşen Tahsisli Sermaye artışı kapsamında, sermayesinin 20.000.000 TL'den 27.825.600,89 TL'ye çıkarılması nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yer alan sermaye tutarının değişmesinden dolayı tadil edilmesine ve söz konusu tadile onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EPL Esas Sozlesme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021696
BIST