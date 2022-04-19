***MZHLD* *EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MZHLD******EPLAS*** EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşmenin "Sermaye" Md. Değişikliği hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler MZHLDDüzeltme Nedeni Esas Sözleşmeye uygun hale getirilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 28.01.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 27.825.600,89Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEPLS00016 12.000B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 19.988.000 7.825.600,89 39,15149 B Grubu, EPLAS, TRAEPLAS91E5 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.000.000 7.825.600,890 39,12800Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 19.04.2022SPK Başvuru Tarihi 28.01.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 08.04.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin, 18.04.2022 tarihinde gerçekleşen Tahsisli Sermaye artışı kapsamında, sermayesinin 20.000.000 TL'den 27.825.600,89 TL'ye çıkarılması nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinde yer alan sermaye tutarının değişmesinden dolayı tadil edilmesine ve söz konusu tadile onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 EPL Esas Sozlesme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021696BIST