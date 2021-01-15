***MZHLD* *EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MZHLD******EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [EPLAS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.Şirketimizin sahip olduğu ve Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirket sermayesindeki 2.070.000 adet borsada işlem görmeyen statüdeki pay, 23,00 - 24,00 TL fiyat aralığında borsa dışında satılmıştır.Bu işlemler sonrası Şirketimizin Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ndeki payları 15.01.2021 tarihi itibariyle 6.455.070,38 TL nominal tutar ile %32,28 olmuştur.Bu satışlardan elde edeceğimiz fonu, 11.01.2021 tarihli Vakıfbank ihalesine katılan ve ihaleyi en yüksek teklifle kazanan iştirakimiz Egeplast A.Ş.'nin faaliyetlerine devam ettiği taşınmazlarının Vakıflar Bankası T.A.O.'ndan geri alınması için kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz.Saygılarımızla.2020/01 15.01.2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902664BIST