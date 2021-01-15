***MZHLD* *EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 17:45
***MZHLD******EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [EPLAS]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin sahip olduğu ve Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirket sermayesindeki 2.070.000 adet borsada işlem görmeyen statüdeki pay, 23,00 - 24,00 TL fiyat aralığında borsa dışında satılmıştır.
Bu işlemler sonrası Şirketimizin Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ndeki payları 15.01.2021 tarihi itibariyle 6.455.070,38 TL nominal tutar ile %32,28 olmuştur.
Bu satışlardan elde edeceğimiz fonu, 11.01.2021 tarihli Vakıfbank ihalesine katılan ve ihaleyi en yüksek teklifle kazanan iştirakimiz Egeplast A.Ş.'nin faaliyetlerine devam ettiği taşınmazlarının Vakıflar Bankası T.A.O.'ndan geri alınması için kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz.
Saygılarımızla.
2020/01 15.01.2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902664
BIST
18:051.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -22,11
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
18:057,4794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 0,1185
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
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7,5102
En Düşük
7,3521
18:059,0428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0745
|Açılış
|: 9,0550
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|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
18:05440,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,33
|Açılış
|: 441,15
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|35,20
|807.629
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.496.940
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|4.183.165
|% 9,99
|
|BURVA
|54,60
|16.211.558
|% 9,99
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.281.362
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|ISBIR
|4.100,00
|2.757.128
|% -7,97
|
|TACTR
|13,14
|1.796.126
|% -6,74
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|KOZAL
|116,10
|2.060.992.555
|% 5,07
|
|THYAO
|13,23
|1.731.828.423
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|TSKB
|1,88
|833.872.287
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,59
|574.715.737
|% -3,05
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4709
|7,4739
|% 1,54
|
|Euro
|9,0304
|9,0378
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,1360
|10,1868
|% 0,84
|
|Frank
|8,3755
|8,4259
|% 1,34
|
|Riyal
|1,9883
|1,9983
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|441
|442
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|