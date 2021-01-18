***MZHLD* *EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









Satım BilgileriAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.Şirketimizin sahip olduğu ve Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirket sermayesindeki 2.070.000 adet borsada işlem görmeyen statüdeki pay, 23,00 - 24,00 TL fiyat aralığında borsa dışında satılmıştır.Bu işlemler sonrası Şirketimizin Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ndeki payları 15.01.2021 tarihi itibariyle 6.455.070,38 TL nominal tutar ile %32,28 olmuşturBu satışlardan elde edecee ihaleyi en yüksek teklifle kazanan iştirakimiz Egeplast A.Ş.'nin faaliyetlerine devam ettiği taşınmazlarının Vakıflar Bankası T.A.O.'ndan geri alınması için kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz.Saygılarımızla.2020/02 18.01.2021Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)15/01/2021 2.070.000 -2.070.000 8.525.070,38 6.455.070,38 % 42,63 % 42,63 % 32,28 % 32,28http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902987BIST