***MZHLD* *EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.01.2021 11:44
Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
Şirketimizin sahip olduğu ve Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirket sermayesindeki 2.070.000 adet borsada işlem görmeyen statüdeki pay, 23,00 - 24,00 TL fiyat aralığında borsa dışında satılmıştır.
Bu işlemler sonrası Şirketimizin Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ndeki payları 15.01.2021 tarihi itibariyle 6.455.070,38 TL nominal tutar ile %32,28 olmuştur
Bu satışlardan elde edecee ihaleyi en yüksek teklifle kazanan iştirakimiz Egeplast A.Ş.'nin faaliyetlerine devam ettiği taşınmazlarının Vakıflar Bankası T.A.O.'ndan geri alınması için kullanacağımızı kamuoyuna bildiririz.
Saygılarımızla.
2020/02 18.01.2021
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
15/01/2021 2.070.000 -2.070.000 8.525.070,38 6.455.070,38 % 42,63 % 42,63 % 32,28 % 32,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902987
BIST
16:491.544
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 19,09
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.544
En Düşük
1.509
16:497,5074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
16:499,0602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0484
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
16:49442,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,68
|Açılış
|: 442,49
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler16:47
|ACSEL
|20,46
|12.915.758
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|12.235.491
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.837.761
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.837.761
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.837.761
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,85
|54.992.322
|% -6,74
|
|PEGYO
|1,65
|41.228.195
|% -5,38
|
|BALAT
|7,50
|602.279
|% -4,70
|
|KUTPO
|47,76
|168.747.802
|% -4,58
|
|KRDMD
|7,10
|1.626.637.763
|% 7,41
|
|DOHOL
|3,53
|1.499.427.132
|% 2,02
|
|KOZAL
|119,10
|1.353.997.462
|% 2,58
|
|GARAN
|10,02
|1.152.710.018
|% 0,00
|
|THYAO
|13,13
|867.316.531
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,53
|1.499.427.132
|% 2,02
|
|TSKB
|1,89
|498.272.069
|% 0,53
|
|IHLGM
|1,46
|372.179.172
|% 5,80
|
|KRDMD
|7,10
|1.626.637.763
|% 7,41
|
|EKGYO
|2,44
|564.502.744
|% -0,41
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5028
|7,5067
|% 0,64
|
|Euro
|9,0547
|9,0601
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,1344
|10,1852
|% 0,33
|
|Frank
|8,3853
|8,4358
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9945
|2,0045
|% 0,61
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|7,87
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,79
|
|Cumhuriyet
|2.932
|2.976
|1,00
|
|Tam
|2.919
|2.993
|-5,15
|
|Yarım
|1.411
|1.448
|-2,49
|
|Çeyrek
|708
|724
|-1,24
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|54,80
|54,80
|-0,30
|
Seans Raporu
16:47
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-
16:59XU100
Endeks 1, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 22, 310.00 milyon TL de
-
16:59IHLGM
Yüzde 5.80 oranında artışla 1.46 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 304, 410 adet işlem
-
16:58VAKFN
Yüzde 9.96 oranında artışla 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 988, 265 adet işlem
-
16:56SANKO
Yüzde 6.15 oranında artışla 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 076, 277 adet işlem
-
16:55LKMNH
Yüzde 7.28 oranında artışla 15.63 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 655, 575 adet işlem