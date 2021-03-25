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***MZHLD* *EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

25.03.2021 18:03



***MZHLD******EPLAS*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

İlgili Şirketler [EPLAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin sahip olduğu ve Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. şirket sermayesindeki 430.000 adet borsada işlem görmeyen statüdeki pay, 30,00 TL fiyattan borsa dışında satılmıştır.
Fon girişi sağlamak amacıyla yapılan bu işlem sonrasında Şirketimizin Egeplast Ege Plastik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ndeki payları 25.03.2021 tarihi itibariyle 6.025.070,38 TL nominal tutar ile %30,13 olmuştur
Saygılarımızla.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
25/03/2021 430.000 430.000 6.455.070,38 6.025.070,38 % 32,28 % 32,28 % 30,13 % 30,13




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920574


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KSTUR 314,60 580.122 % 10,00  
FADE 17,39 53.141.755 % 9,99  
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Cumhuriyet 2.942 2.987 27,00  
Tam 2.929 3.004 23,97  
Yarım 1.415 1.453 11,60  
Çeyrek 710 727 5,79  
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