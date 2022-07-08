***MZHLD* *IHAAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.07.2022 13:05
***MZHLD******IHAAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IHAAS, MZHLD]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IHAAS.E ve MZHLD.E payları 13/07/2022 tarihli işlemlerden (seans başından) 12/08/2022 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044508
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0578
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3267
En Düşük
17,1768
12:3517,5744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:35967,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,59
|Açılış
|: 968,13
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3148
|17,3266
|% 0,34
|
|Euro
|17,5561
|17,5725
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,6786
|20,7823
|% -0,03
|
|Frank
|17,6565
|17,7629
|% 0,09
|
|Riyal
|4,5990
|4,6221
|% 0,36
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|0,71
|
|Altın Gr.
|967
|967
|2,06
|
|Cumhuriyet
|6.522
|6.621
|28,00
|
|Tam
|6.509
|6.606
|20,00
|
|Yarım
|3.186
|3.231
|11,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.612
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,19
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,12
|