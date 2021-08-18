***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -1.936.042 -482.974 -346.312 10.169 1.714.917 -47.451.134 4.869.284 -2.008.056 67.277.367 65.269.311Hatalara İlişkin Düzeltmeler-90.524 -90.524 -96.057 -186.581Transferler-22.665 4.891.949 -4.869.284Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-602.642 -22.273 9.641 11.015.272 10.399.998 10.855.910 21.255.908Dönem Karı (Zararı)11.015.272 10.399.998 10.855.910 21.255.908Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-602.642 -22.273 9.641 -615.274 -722.196 -1.337.470Dönem Sonu Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -1.936.042 -1.085.616 -391.250 19.810 1.714.917 -42.649.709 11.015.272 8.301.418 78.037.218 86.338.636Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -43.812.331 47.802.931 45.801.418 119.051.997 164.853.415Hatalara İlişkin Düzeltmeler33.712.840 -33.712.840Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -10.099.491 14.090.091 45.801.418 119.051.997 164.853.415Transferler14.090.091 -14.090.091Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.608 133.790 -13.049 13.866.843 14.005.192 8.883.015 22.888.207Dönem Karı (Zararı)13.866.843 14.005.192 8.883.015 22.888.207Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.608 133.790 -13.049 138.349 -1.272.349 -1.134.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış61.739.978 61.739.978 61.739.978Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-504.879 -150.301 796.178 -4.201.419 -4.060.421 4.060.421 0Dönem Sonu Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -1.709.879 -389.868 64.781 2.511.095 61.529.159 13.866.843 117.486.167 131.995.433 249.481.600Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-390.574 -4.132.225Dönem Karı (Zararı)20 24.022.207 22.593.376Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.476.559 -6.049.511Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 2.855.543 1.399.190Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.970.799 461.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 5.360.337 394.094Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.610.462 67.783Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25,27 -5.513.915 -1.997.572Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25,27 -14.155.413 -4.597.989Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 8.641.498 2.600.417Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.049 9.641Gerçeğe Uygun Değer Kayıpl