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***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 18:14



***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.936.042 -482.974 -346.312 10.169 1.714.917 -47.451.134 4.869.284 -2.008.056 67.277.367 65.269.311
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-90.524 -90.524 -96.057 -186.581
Transferler
-22.665 4.891.949 -4.869.284
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-602.642 -22.273 9.641 11.015.272 10.399.998 10.855.910 21.255.908
Dönem Karı (Zararı)
11.015.272 10.399.998 10.855.910 21.255.908
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-602.642 -22.273 9.641 -615.274 -722.196 -1.337.470
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.936.042 -1.085.616 -391.250 19.810 1.714.917 -42.649.709 11.015.272 8.301.418 78.037.218 86.338.636
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -43.812.331 47.802.931 45.801.418 119.051.997 164.853.415
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
33.712.840 -33.712.840
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -10.099.491 14.090.091 45.801.418 119.051.997 164.853.415
Transferler
14.090.091 -14.090.091
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.608 133.790 -13.049 13.866.843 14.005.192 8.883.015 22.888.207
Dönem Karı (Zararı)
13.866.843 14.005.192 8.883.015 22.888.207
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.608 133.790 -13.049 138.349 -1.272.349 -1.134.000
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
61.739.978 61.739.978 61.739.978
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-504.879 -150.301 796.178 -4.201.419 -4.060.421 4.060.421 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.709.879 -389.868 64.781 2.511.095 61.529.159 13.866.843 117.486.167 131.995.433 249.481.600


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-390.574 -4.132.225
Dönem Karı (Zararı)
20 24.022.207 22.593.376
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.476.559 -6.049.511
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 2.855.543 1.399.190
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.970.799 461.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 5.360.337 394.094
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.610.462 67.783
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25,27 -5.513.915 -1.997.572
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25,27 -14.155.413 -4.597.989
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 8.641.498 2.600.417
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.049 9.641
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpl
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Çeyrek 782 800 1,89  
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Gümüş Gr. 6,39 6,40 0,00  
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