***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -1.936.042 -482.974 -346.312 10.169 1.714.917 -47.451.134 4.869.284 -2.008.056 67.277.367 65.269.311Hatalara İlişkin Düzeltmeler-90.524 -90.524 -96.057 -186.581Transferler-22.665 4.891.949 -4.869.284Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-602.642 -22.273 9.641 11.015.272 10.399.998 10.855.910 21.255.908Dönem Karı (Zararı)11.015.272 10.399.998 10.855.910 21.255.908Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-602.642 -22.273 9.641 -615.274 -722.196 -1.337.470Dönem Sonu Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -1.936.042 -1.085.616 -391.250 19.810 1.714.917 -42.649.709 11.015.272 8.301.418 78.037.218 86.338.636Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -43.812.331 47.802.931 45.801.418 119.051.997 164.853.415Hatalara İlişkin Düzeltmeler33.712.840 -33.712.840Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -10.099.491 14.090.091 45.801.418 119.051.997 164.853.415Transferler14.090.091 -14.090.091Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.608 133.790 -13.049 13.866.843 14.005.192 8.883.015 22.888.207Dönem Karı (Zararı)13.866.843 14.005.192 8.883.015 22.888.207Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.608 133.790 -13.049 138.349 -1.272.349 -1.134.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış61.739.978 61.739.978 61.739.978Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-504.879 -150.301 796.178 -4.201.419 -4.060.421 4.060.421 0Dönem Sonu Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -1.709.879 -389.868 64.781 2.511.095 61.529.159 13.866.843 117.486.167 131.995.433 249.481.600Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-390.574 -4.132.225Dönem Karı (Zararı)20 24.022.207 22.593.376Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.476.559 -6.049.511Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 2.855.543 1.399.190Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.970.799 461.877Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 5.360.337 394.094Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.610.462 67.783Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25,27 -5.513.915 -1.997.572Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25,27 -14.155.413 -4.597.989Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 8.641.498 2.600.417Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-13.049 9.641Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-13.049 9.641Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 4.322.873 2.760.627Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-145.692 -8.683.274Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-145.692 -8.683.274İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-32.738.859 -18.814.154Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.998.853 278.589İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.091İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.995.762 278.589Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.953.599 -7.365.163İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.301 -13.081.677İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.928.298 5.716.514Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler487.840 5.513.305Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.895.786 1.984.055İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.879 -8.132İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)11.891.907 1.992.187Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)658.766 -877.423Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler356.652 3.074.251İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-485.311 627.616İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)841.963 2.446.635Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-17.058.254 -17.144.621İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.127.197 -4.277.147Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-11.127.197 -4.277.147Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları759.907 -2.270.289Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.202.328 -1.533.673Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)51.847 -328.263YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-78.718.813 9.489.067Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri61.739.978 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-74.977Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri148.771Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri148.771Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-141.220.997 -2.700.647Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-141.220.997 -2.700.647Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 12.060.000Alınan Faiz688.412 129.714FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.021.465 -5.195.866Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-545.572 -6.785.261Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-545.572 -6.785.261Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-258.466 -278.463Ödenen Faiz-8.641.498 -2.600.417Alınan Faiz13.467.001 4.468.275YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-75.087.922 160.976Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-73.649 -22.273NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-75.161.571 138.703DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 77.911.105 6.068.223DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.749.534 6.206.926Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.749.534 77.911.105Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 23.570.394 22.182.003İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.091İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 23.567.303 22.182.003Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 24.331.246 23.456.232İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 19.543.037 14.433.589İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.788.209 9.022.643Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 71.868.220 72.356.060Peşin Ödenmiş Giderler17.825.957 6.888.765İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 17.825.957 6.888.765Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 1.914.664 7.256.123Diğer Dönen Varlıklar3.563.385 3.373.380İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 3.563.385 3.373.380ARA TOPLAM145.823.400 213.423.668TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR145.823.400 213.423.668DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar67.999 81.048Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar67.999 81.048Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar4 67.999 81.048İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 27.893.674 27.818.697Diğer Alacaklar43.804.492 30.725.907İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 43.782.178 30.703.592İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 22.314 22.315Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.753.384 3.850.686Maddi Duran Varlıklar147.246.380 8.500.167Binalar13 121.528.750 0Tesis, Makine ve Cihazlar13 6.890.460 5.777.651Taşıtlar13 331.388 401.180Mobilya ve Demirbaşlar13 382.972 394.798Özel Maliyetler13 143.500 164.500Yapılmakta Olan Yatırımlar13 17.969.310 1.762.038Kullanım Hakkı Varlıkları14 783.058 1.035.103Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 119.827 154.318Lisanslar15 119.827 154.318Ertelenmiş Vergi Varlığı19 6.444.827 3.136.338TOPLAM DURAN VARLIKLAR230.113.641 75.302.264TOPLAM VARLIKLAR375.937.041 288.725.932KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.526.399 1.702.567İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.526.399 1.702.567Banka Kredileri8 1.279.624 1.140.792Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 246.775 561.775Ticari Borçlar26.240.762 14.344.976İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 73.134 69.255İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 26.167.628 14.275.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 2.474.105 1.815.339Diğer Borçlar5.846.424 5.086.537İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.730.381 2.840.692İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 3.116.043 2.245.845Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)34.267.371 52.158.984İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 34.267.371 52.158.984Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 11.698.716 10.834.169Kısa Vadeli Karşılıklar2.617.052 1.449.578Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 0 28.235İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28.235ARA TOPLAM84.670.829 87.420.385TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER84.670.829 87.420.385UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.722.931 2.350.801İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.722.931 2.350.801Banka Kredileri8 1.092.964 1.777.368Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 629.967 573.433Diğer Borçlar9 23.655.865 24.030.865İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 23.655.865 24.030.865Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 833.359 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 833.359 0Uzun Vadeli Karşılıklar15.572.457 10.070.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 15.572.457 10.070.466Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.784.612 36.452.132TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER126.455.441 123.872.517ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar117.486.167 45.801.418Ödenmiş Sermaye21 10.836.000 10.836.000Sermaye Düzeltme Farkları21 30.778.036 30.778.036Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.709.879 -1.222.608Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.709.879 -1.222.608Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.709.879 -1.222.608Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-325.087 -295.527Yabancı Para Çevrim Farkları21 -389.868 -373.357Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)64.781 77.830Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)64.781 77.830Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 2.511.095 1.714.917Yasal Yedekler21 1.356.072 559.894Diğer Kısıtlanmış Yedekler21 1.155.023 1.155.023Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 61.529.159 -43.812.331Net Dönem Karı veya Zararı20 13.866.843 47.802.931Kontrol Gücü Olmayan Paylar131.995.433 119.051.997TOPLAM ÖZKAYNAKLAR249.481.600 164.853.415TOPLAM KAYNAKLAR375.937.041 288.725.932Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 191.860.754 113.752.575Satışların Maliyeti22 -145.103.000 -84.938.369TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)46.757.754 28.814.206BRÜT KAR (ZARAR)46.757.754 28.814.206Genel Yönetim Giderleri23 -10.009.832 -5.688.345Pazarlama Giderleri23 -13.707.809 -9.293.588Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 6.639.010 3.336.347Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -7.292.042 -2.792.273ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)22.387.081 14.376.347Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 1.132.496 9.109.798FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.519.577 23.486.145Finansman Gelirleri27 13.467.001 4.468.275Finansman Giderleri27 -8.641.498 -2.600.417SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.345.080 25.354.003Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.322.873 -2.760.627Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -7.369.535 -3.123.633Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 3.046.662 363.006SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.022.207 22.593.376DÖNEM KARI (ZARARI)24.022.207 22.593.376Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar10.155.364 11.578.104Ana Ortaklık Payları13.866.843 11.015.272Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.047.301 -1.300.912Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.309.128 -1.687.665Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler261.827 386.753Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 261.827 386.753Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar19 -86.698 -36.558 0Yabancı Para Çevrim Farkları21 -73.649 -46.200Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.049 9.642 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-13.049 9.642Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.133.999 -1.337.470 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.888.208 21.255.906 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar8.883.015 10.946.432Ana Ortaklık Payları14.005.193 10.309.474http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959339BIST