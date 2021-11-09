***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -1.936.042 -482.974 -346.312 10.169 1.714.917 -47.451.134 4.869.284 -2.008.056 67.277.367 65.269.311Hatalara İlişkin Düzeltmeler-90.524 -90.524 -96.057 -186.581Transferler-22.665 4.891.949 -4.869.284Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-574.358 -58.618 25.445 19.086.926 18.479.395 19.176.969 37.656.364Dönem Karı (Zararı)19.086.926 19.086.926 19.903.220 38.990.146Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-574.358 -58.618 25.445 -607.531 -726.251 -1.333.782Dönem Sonu Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -1.936.042 -1.057.332 -427.595 35.614 1.714.917 -42.649.709 19.086.926 16.380.815 86.358.277 102.739.092Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -43.812.331 47.802.931 45.801.418 119.051.997 164.853.415Hatalara İlişkin Düzeltmeler33.712.840 -33.712.840Düzeltmelerden Sonraki Tutar10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -10.099.491 14.090.091 45.801.418 119.051.997 164.853.415Transferler14.090.091 -14.090.091Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.608 132.222 362 18.433.499 18.583.691 11.483.772 30.067.463Dönem Karı (Zararı)18.433.499 18.583.691 11.483.772 30.067.463Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.608 132.222 362 150.192 -2.788.580 -2.638.388Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış61.739.978 61.739.978 61.739.978Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler-1.157.663 -150.301 796.178 -4.201.419 -4.713.204 4.713.204 0Dönem Sonu Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -2.362.663 -391.436 78.192 2.511.095 61.529.159 18.433.499 121.411.883 135.248.973 256.660.856Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.713.545 -6.506.885Dönem Karı (Zararı)20 32.705.851 38.990.146Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.602.269 -4.645.969Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 4.483.181 3.308.080Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.700.075 1.044.367Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 4.553.534 970.914Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.146.541 73.453Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25,27 -2.624.244 -2.734.565Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25,27 -15.567.065 -6.490.464Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 12.942.821 3.755.899Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler362 25.445Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler362 25.445Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 8.421.886 6.373.324Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-378.991 -12.662.620Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-378.991 -12.662.620İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-47.064.508 -37.236.129Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-807.618 -9.438.481İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.147 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-801.471 -9.438.481Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-25.539.303 -15.242.970İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-18.994.197 -10.904.346İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.545.106 -4.338.624Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.255.067 -4.361.579Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.478.846 18.616.519İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-10.476 57.439İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)27.489.322 18.559.080Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.552.507 -805.607Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler185.955 404.620İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-5.988.103 367.508İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6.174.058 37.112Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-8.267.385 -14.655.996İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.412.443 -11.752.635Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-37.412.443 -11.752.635Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.243.612 -2.891.952Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.939.743 -3.614.933Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)2.982.586 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-79.720.299 12.085.207Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri61.739.978 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-74.977Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri382.070Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri382.070Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-142.551.766 -2.234.138Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-142.551.766 -2.234.138Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 14.092.125Alınan Faiz784.396 227.220FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.826.781 -4.593.954Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.590.818Kredilerden Nakit Girişleri10.590.818Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.512.094 -6.785.262Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.512.094 -6.785.262Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-91.791 -316.037Ödenen Faiz-12.942.821 -3.755.899Alınan Faiz14.782.669 6.263.244YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-74.607.063 984.368Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-77.480 -58.618NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-74.684.543 925.750DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 77.911.105 6.068.223DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.226.562 6.993.973Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.226.562 77.911.105Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 20.843.080 22.182.003İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 6.147İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 20.836.933 22.182.003Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 34.947.820 23.456.232İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 19.380.070 14.433.589İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 15.567.750 9.022.643Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 76.611.127 72.356.060Peşin Ödenmiş Giderler41.352.564 6.888.765İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 41.352.564 6.888.765Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 2.647.445 7.256.123Diğer Dönen Varlıklar6.322.024 3.373.380İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 6.322.024 3.373.380ARA TOPLAM185.950.622 213.423.668TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR185.950.622 213.423.668DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar81.410 81.048Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar81.410 81.048Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar4 81.410 81.048İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 27.893.674 27.818.697Diğer Alacaklar44.773.622 30.725.907İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 44.751.308 30.703.592İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 22.314 22.315Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.706.387 3.850.686Maddi Duran Varlıklar146.683.729 8.500.167Binalar13 120.761.200 0Tesis, Makine ve Cihazlar13 7.141.087 5.777.651Taşıtlar13 296.490 401.180Mobilya ve Demirbaşlar13 382.642 394.798Özel Maliyetler13 133.000 164.500Yapılmakta Olan Yatırımlar13 17.969.310 1.762.038Kullanım Hakkı Varlıkları14 1.102.335 1.035.103Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 113.329 154.318Lisanslar15 113.329 154.318Peşin Ödenmiş Giderler93.227 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 93.227 0Ertelenmiş Vergi Varlığı19 5.482.485 3.136.338TOPLAM DURAN VARLIKLAR229.930.198 75.302.264TOPLAM VARLIKLAR415.880.820 288.725.932KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.147.436 0İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.147.436 0Banka Kredileri8 3.147.436 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.823.292 1.702.567İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.823.292 1.702.567Banka Kredileri8 4.324.750 1.140.792Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 498.542 561.775Ticari Borçlar41.823.822 14.344.976İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 58.779 69.255İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 41.765.043 14.275.721Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 3.367.846 1.815.339Diğer Borçlar11.401.727 5.086.537İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.953.589 2.840.692İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 8.448.138 2.245.845Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)43.058.240 52.158.984İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 43.058.240 52.158.984Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 7.342.201 10.834.169Kısa Vadeli Karşılıklar2.165.105 1.449.578Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.165.105 1.449.578Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 28.235İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler28.235ARA TOPLAM117.129.669 87.420.385TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER117.129.669 87.420.385UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.217.009 2.350.801İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.217.009 2.350.801Banka Kredileri8 5.672.134 1.777.368Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 544.875 573.433Diğer Borçlar9 17.929.865 24.030.865İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 17.929.865 24.030.865Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 833.359 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 833.359 0Uzun Vadeli Karşılıklar17.110.062 10.070.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 17.110.062 10.070.466Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.090.295 36.452.132TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER159.219.964 123.872.517ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar121.411.883 45.801.418Ödenmiş Sermaye21 10.836.000 10.836.000Sermaye Düzeltme Farkları21 30.778.036 30.778.036Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.362.663 -1.222.608Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.362.663 -1.222.608Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.362.663 -1.222.608Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-313.244 -295.527Yabancı Para Çevrim Farkları21 -391.436 -373.357Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)78.192 77.830Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)78.192 77.830Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 2.511.095 1.714.917Yasal Yedekler21 1.356.072 559.894Diğer Kısıtlanmış Yedekler21 1.155.023 1.155.023Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 61.529.160 -43.812.331Net Dönem Karı veya Zararı20 18.433.499 47.802.931Kontrol Gücü Olmayan Paylar135.248.973 119.051.997TOPLAM ÖZKAYNAKLAR256.660.856 164.853.415TOPLAM KAYNAKLAR415.880.820 288.725.932Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 301.265.845 189.704.769Satışların Maliyeti22 -232.202.326 -136.831.665TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)69.063.519 52.873.104BRÜT KAR (ZARAR)69.063.519 52.873.104Genel Yönetim Giderleri23 -13.071.567 -9.729.718Pazarlama Giderleri23 -21.388.666 -15.315.938Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 10.343.915 6.410.488Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -7.231.027 -4.100.146ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.716.174 30.137.790Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 1.571.715 12.718.335FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)39.287.889 42.856.125Finansman Gelirleri27 14.782.669 6.263.244Finansman Giderleri27 -12.942.821 -3.755.899SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.127.737 45.363.470Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.421.886 -6.373.324Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -10.127.715 -6.841.380Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 1.705.829 468.056SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)32.705.851 38.990.146DÖNEM KARI (ZARARI)32.705.851 38.990.146Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.272.352 19.903.220Ana Ortaklık Payları18.433.499 19.086.926Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.561.270 -1.237.644Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -3.201.588 -1.604.700Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler640.318 367.056Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 640.318 367.056Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar19 -77.118 -96.140 0Yabancı Para Çevrim Farkları21 -77.480 -121.585Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)362 25.445 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)362 25.445Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.638.388 -1.333.784 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.067.463 37.656.362 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar11.483.772 19.267.491Ana Ortaklık Payları18.583.691 18.388.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976353BIST