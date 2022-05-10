***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









5.788.294 4.057.347Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.848.444Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.819.759 1.288.661Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25,27 5.935.254 -7.713.932Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25,27 -2.454.828 -11.471.963Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 8.390.082 3.758.031Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler115.010 37.478Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler115.010 37.478Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 2.686.562 6.083.805Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -17.373Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -17.373İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-36.706.503 -19.580.974Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.515.068 6.029.423İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-22.515.068 6.029.423Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.001.275 -22.741.746İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-12.921.556 -15.616.813İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)25.922.831 -7.124.933Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-63.105.873 -2.762.733Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler27.217.751 10.651.383İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)110.525 -1.504İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)27.107.226 10.652.887Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)696.784 435.735Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.195.885 -563.955İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-10.524.034 513.831İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)328.149 -1.077.786Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)55.749.925 -7.307.988İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.555.412 -3.321.093Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-37.555.412 -3.321.093Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-12.675.103 -409.037Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.858.340 -1.050.549Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.042.044 -78.203.336Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri61.739.977Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-74.977Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 17.373Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.373Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.255.673 -140.510.480Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.255.673 -140.510.480Alınan Faiz1.213.629 624.771FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.520.009 6.693.884Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.065.405Kredilerden Nakit Girişleri10.065.405Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.319.081 -260.919Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.319.081 -260.919Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-117.450 -134.358Ödenen Faiz-8.390.082 -3.758.031Alınan Faiz1.241.199 10.847.192YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.095.496 -72.969.038Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-99.294 -43.901NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.194.790 -73.012.939DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 28.626.384 77.911.105DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.431.594 4.898.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -43.812.331 47.802.931 45.801.418 119.051.997 164.853.415Transferler47.802.931 -47.802.931Dönem Karı (Zararı)6.453.092 6.453.092 7.693.077 14.146.169Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-556.690 -61.543 37.478 5.291.582 -142.197 5.149.385Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış61.739.977 61.739.977 61.739.977Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler914.815 8.835.619 9.750.434 -9.750.434Dönem Sonu Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -1.779.298 -434.900 115.308 2.629.732 6.453.092 123.164.166 116.852.443 240.016.609Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -992.059 -328.142 88.921 2.188.623 78.310.712 -27.246.276 93.635.815 124.869.696 218.505.511Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-9.070.235 698.229 -8.372.006Dönem Karı (Zararı)-9.060.233 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)945 -125.957 115.010 -9.070.235 698.229 -8.372.006Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler133.186 11.601.126 11.734.312 -11.734.312 0Dönem Sonu Bakiyeler10.836.000 30.778.036 -991.114 -454.099 203.931 2.321.809 62.665.562 -9.060.233 96.299.892 113.833.613 210.133.505Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.431.594 28.626.384Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 53.568.680 28.842.583İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 158.062 3.091İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 53.410.618 28.839.492Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar9 37.248.708 51.688.043İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 32.367.659 20.889.786İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.881.049 30.798.257Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar10 156.861.606 93.755.733Peşin Ödenmiş Giderler39.206.445 9.759.146İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 39.206.445 9.759.146Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 1.882.548 2.525.937Diğer Dönen Varlıklar16.195.675 8.087.562İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 16.195.675 8.087.562ARA TOPLAM307.395.256 223.285.388TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR307.395.256 223.285.388DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar207.149 92.139Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar207.149 92.139Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar4 207.149 92.139İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 27.893.674 27.893.674Diğer Alacaklar38.106.727 37.277.398İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 38.084.162 37.249.210İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 22.565 28.188Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.439.070 3.485.234Maddi Duran Varlıklar152.965.382 152.426.306Binalar13 125.147.652 125.945.210Tesis, Makine ve Cihazlar13 9.051.152 7.714.511Taşıtlar13 240.789 267.230Mobilya ve Demirbaşlar13 444.478 407.544Özel Maliyetler13 112.000 122.500Yapılmakta Olan Yatırımlar13 17.969.311 17.969.311Kullanım Hakkı Varlıkları14 906.105 1.022.764Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 195.040 213.930Lisanslar15 195.040 213.930Peşin Ödenmiş Giderler11.156 75.476İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11.156 75.476Ertelenmiş Vergi Varlığı19 30.818.419 25.803.685TOPLAM DURAN VARLIKLAR254.542.722 248.290.606TOPLAM VARLIKLAR561.937.978 471.575.994KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar16.508.322 14.427.257İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16.508.322 14.427.257Banka Kredileri16.508.322 14.427.257Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.780.191 4.829.620İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.780.191 4.829.620Banka Kredileri8 6.288.645 4.330.658Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 491.546 498.962Ticari Borçlar52.787.179 25.569.428İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 156.254 45.729İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 52.630.925 25.523.699Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 4.781.652 4.084.868Diğer Borçlar14.056.389 14.465.219İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 900.946 3.310.115İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 13.155.443 11.155.104Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)107.067.903 51.317.978İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 107.067.903 51.317.978Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 20.488.774 18.648.332Kısa Vadeli Karşılıklar101.995.546 87.088.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18 2.941.564 1.882.791Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 99.053.982 85.205.538Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM324.465.956 220.431.031TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER324.465.956 220.431.031UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.908.754 5.311.516İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5.908.754 5.311.516Banka Kredileri8 5.606.139 4.898.867Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 302.615 412.649Diğer Borçlar9 554.590 10.341.645İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 8.114.865İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 554.590 2.226.780Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 833.359 833.359İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 833.359 833.359Uzun Vadeli Karşılıklar20.041.814 16.152.932Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 20.041.814 16.152.932Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER27.338.517 32.639.452TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER351.804.473 253.070.483ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar96.299.892 93.635.815Ödenmiş Sermaye21 10.836.000 10.836.000Sermaye Düzeltme Farkları21 30.778.036 30.778.036Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-991.114 -992.059Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-991.114 -992.059Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-991.114 -992.059Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-250.168 -239.221Yabancı Para Çevrim Farkları21 -454.099 -328.142Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)203.931 88.921Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)203.931 88.921Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 2.321.809 2.188.623Yasal Yedekler21 1.166.786 1.033.600Diğer Kısıtlanmış Yedekler21 1.155.023 1.155.023Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 62.665.562 78.310.712Net Dönem Karı veya Zararı20 -9.060.233 -27.246.276Kontrol Gücü Olmayan Paylar113.833.613 124.869.696TOPLAM ÖZKAYNAKLAR210.133.505 218.505.511TOPLAM KAYNAKLAR561.937.978 471.575.994Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 162.429.041 94.038.971Satışların Maliyeti22 -120.700.416 -71.427.070TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)41.728.625 22.611.901BRÜT KAR (ZARAR)41.728.625 22.611.901Genel Yönetim Giderleri23 -17.101.299 -3.572.447Pazarlama Giderleri23 -6.175.865 -7.314.891Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 2.786.680 5.512.826Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -21.821.408 -4.872.585ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-583.267 12.364.804Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 1.358.479 776.009FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)775.212 13.140.813Finansman Gelirleri27 1.241.199 10.847.192Finansman Giderleri27 -8.390.082 -3.758.031SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-6.373.671 20.229.974Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.686.562 -6.083.805Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -7.869.424 -6.328.518Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 5.182.862 244.713SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-9.060.233 14.146.169DÖNEM KARI (ZARARI)-9.060.233 14.146.169Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 7.693.077Ana Ortaklık Payları-9.060.233 6.453.092Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar840.639 -895.661Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 840.639 -895.661Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar19 -152.412 172.709Yabancı Para Çevrim Farkları21 -99.294 -43.901Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)115.010 37.478Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)115.010 37.478Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-168.128 179.132Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -168.128 179.132DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)688.227 -722.952TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.372.006 13.423.217Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar698.229 7.550.880Ana Ortaklık Payları-9.070.235 5.872.337http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028531BIST