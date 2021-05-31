***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.05.2021 13:08
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi MZHLD 2020 YILI B GRUBU ÖZEL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 31.05.2021
Genel Kurul Tarihi 30.06.2021
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres 10003 SOKAK NO:6 AOSB
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi,
2 - 30.06.2021 tarihinde toplantıya çağrılmış bulunan Ortaklar Olağan Genel Kurul Gündeminin 7. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na üye seçimi yapılacağından ve Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 15. Maddesi gereğince B Grubu Pay Sahipleri Yönetim Kurulu için aday gösterme hakkına sahip bulunduklarından söz konusu adayların tespiti ve karara bağlanması,
3 - Dilek ve temenniler.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MZHLD IMTIYAZLI B GRUBU OZEL TOPLANTI CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938973
BIST
14:231.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
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|Açılış
|: 1.423
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Düşük
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14:2310,3791
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|Önceki Kapanış
|: 524,25
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526,76
En Düşük
519,16
BIST En Aktif Hisseler14:21
|YAYLA
|3,85
|39.195.676
|% 10,00
|
|EPLAS
|25,96
|1.392.424
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|204.433
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|20.135.540
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|45.211.752
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|74.433.300
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|37.841.106
|% -9,95
|
|SANFM
|15,23
|1.839.642
|% -7,70
|
|DENGE
|4,51
|295.556
|% -7,01
|
|KENT
|254,10
|1.662.014
|% -6,92
|
|THYAO
|13,32
|738.181.527
|% 2,62
|
|KRDMD
|7,95
|519.282.614
|% 0,76
|
|EREGL
|19,34
|414.363.923
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,95
|393.537.447
|% 3,72
|
|GARAN
|7,97
|337.220.708
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,95
|393.537.447
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,16
|239.187.124
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,09
|100.803.664
|% 9,00
|
|SKBNK
|1,10
|78.368.828
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,95
|519.282.614
|% 0,76
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5024
|8,5048
|% -0,70
|
|Euro
|10,3710
|10,3771
|% -0,62
|
|Sterlin
|12,0052
|12,0654
|% -0,92
|
|Frank
|9,3963
|9,4530
|% -0,88
|
|Riyal
|2,2591
|2,2704
|% -0,78
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|0,46
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-3,91
|
|Cumhuriyet
|3.442
|3.494
|-8,00
|
|Tam
|3.423
|3.509
|-12,24
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-5,92
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,96
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|28,00
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
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|B. Petrol
|69,48
|69,48
|0,76
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