***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi MZHLD 2021 YILI GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ VE TOPLANTI TUTANAĞIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 17.06.2022Genel Kurul Tarihi 19.07.2022Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.07.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe ÇİĞLİAdres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10003 Sokak No:6 Çiğli/İzmirGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması,4 - 2021 yılı faaliyet dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların Genel Kurula arzı, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,6 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı kar ve zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,7 - Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, şirket esas sözleşmesi hükümlerine göre bu üyeliklere seçim yapılması ve görev bölümü ile sürelerinin tespiti,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve huzur haklarının belirlenmesi,9 - Şirketimiz 2022 yılı bağımsız denetimi için, Eren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2014 tarih - 11/352 sayılı kararı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla, Şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçmesine ilişkin Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesi ile yine Şirket Esas Sözleşmesi'nin, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31. ve 32. maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6 nolu maddesi gereği yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,14 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, müzakeresi, onaylanması ve 2022 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,15 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 MZHLD 2021 OLAGAN CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları MZHLD 2021 YILI GENEL KURUL TOPLANTI TUTUNAĞI VE HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ EKTEDİR.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 MZH C Grubu Toplanti Tutanagi 2.pdf - TutanakEK: 2 MZH C Grubu Hazir Bulunanlar Listesi 2.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 MZH SPK ve TB Onayli Esas Sozlesme Tadil Metni 2.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046648BIST