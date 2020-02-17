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***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.02.2020 15:59
GÜNCEL HABERLER



***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi MZHLD 2017 TAKVİM YILINA İLİŞKİN KAR PAYI DAĞITIM KARARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 10.02.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00034 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00042 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00034 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMZHD00042 0 0
C Grubu, MZHLD, TRAMZHLD94Q2 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2017 GK YKK Kar Dagitim.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 10.836.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 559.894

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 11.735.865 54.318,98
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 11.735.865 54.318,98
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -80.757.417 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 2.715,95
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -69.021.552 51.603,03
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -69.021.552 51.603,03
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819503


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YKGYO 3,62 44.775.766 % 16,40  
GUBRF 18,08 399.171.773 % 15,82  
GYHOL 29,40 1.348.750 % 14,84  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8470 7,8863 % -0,37  
Frank 6,1393 6,1762 % -0,03  
Riyal 1,6079 1,6160 % -0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.582 1.582 -0,62  
Altın Gr. 308 308 -0,27  
Cumhuriyet 2.038 2.068 3,00  
Tam 2.029 2.080 -1,11  
Yarım 981 1.006 -0,53  
Çeyrek 492 503 -0,27  
Gümüş.Ons 17,77 17,80 0,06  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 0,01  
B. Petrol 57,11 57,11 -0,22  
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