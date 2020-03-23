***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTMSF ile iştirakimiz Güçbirliği Holding A.Ş. arasındaki protokolde yer alan ve yeni bir ödeme planı verilmesine ilişkin, TMSF, Belediye ve iştirakimiz Güç Yapı İnşaat Turizm Mühendislik Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş olarak ortak hareket edilmekte olup, olası projelere ilişkin görüşler değerlendirilmektedir, ancak son günlerde Dünyada yaşanan salgın da göz önünde bulundurarak, sürece ilişkin bugün itibariyle Kamuya açıklanacak bir gelişme bulunmamaktadır.23.03.2020 ODA 2020/006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831478BIST