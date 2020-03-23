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***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.03.2020 16:46
GÜNCEL HABERLER



***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

TMSF ile iştirakimiz Güçbirliği Holding A.Ş. arasındaki protokolde yer alan ve yeni bir ödeme planı verilmesine ilişkin,  TMSF, Belediye ve iştirakimiz Güç Yapı  İnşaat Turizm Mühendislik Gayrimenkul Yatırım San. ve Tic. A.Ş olarak ortak hareket edilmekte olup, olası projelere ilişkin görüşler  değerlendirilmektedir, ancak son günlerde Dünyada yaşanan salgın da göz önünde bulundurarak, sürece ilişkin bugün itibariyle Kamuya açıklanacak bir gelişme bulunmamaktadır.
23.03.2020 ODA 2020/006





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831478


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DESA 2,42 1.464.171 % 10,00  
SELEC 6,93 17.512.086 % 10,00  
UZERB 1,76 36.626 % 10,00  
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Frank 6,6754 6,7156 % 0,86  
Riyal 1,7512 1,7599 % 0,72  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 322 323 6,70  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 12,92 12,96 0,32  
Gümüş Gr. 2,70 2,71 0,05  
B. Petrol 25,87 25,87 -1,11  
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