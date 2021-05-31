***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 13:08
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MZHLD 2020 yılı Olağan Genel Kurulu Kar Dağıtım Kararı ve Tablosu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938974
BIST
18:001.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
18:008,4853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0794
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4687
18:0010,3795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0624
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3345
18:00519,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,47
|Açılış
|: 519,78
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|YAYLA
|3,85
|40.047.708
|% 10,00
|
|IHLGM
|1,10
|124.315.534
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|396.566
|% 10,00
|
|OYAYO
|8,40
|23.588.385
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.169
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.737.159
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.260.623
|% -9,95
|
|RODRG
|14,80
|1.727.704
|% -7,85
|
|ADESE
|1,40
|50.562.255
|% -7,28
|
|SANFM
|15,31
|2.753.092
|% -7,21
|
|THYAO
|13,28
|1.534.755.234
|% 2,31
|
|KRDMD
|7,86
|726.874.352
|% -0,38
|
|GARAN
|7,99
|686.185.693
|% 0,13
|
|EREGL
|19,25
|635.597.286
|% 0,21
|
|KOZAL
|119,60
|489.380.636
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,94
|488.469.921
|% 3,19
|
|YKBNK
|2,16
|418.199.651
|% 0,00
|
|THYAO
|13,28
|1.534.755.234
|% 2,31
|
|IHLGM
|1,10
|124.315.534
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,10
|110.375.554
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4815
|8,4853
|% -0,93
|
|Euro
|10,3705
|10,3795
|% -0,60
|
|Sterlin
|12,0175
|12,0777
|% -0,82
|
|Frank
|9,3935
|9,4501
|% -0,91
|
|Riyal
|2,2544
|2,2657
|% -0,99
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|1,51
|
|Altın Gr.
|521
|521
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,40
|69,40
|0,68
|