***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.05.2023 10:42
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SİBEL SİNEM ZORLU 15.07.2002 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye 0 Yoktur. Yoktur.
SEMRA ZORLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 13.07.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır 27.4 A, B ve C Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi
KAMİL BEĞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 18.04.2023 İcrada Görevli Değil İcra Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Değil Yoktur. Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi
CEMALİ KIRMIZIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 30.06.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Yoktur. Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Ücret Komitesi
İSMAİL GÜLLÜOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 30.06.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur. Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) Evet 0 Yoktur. Bağımsız Üye Yoktur. Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite - Riskin Erken Saptanması Komitesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147193
BIST
12:054.423
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -61,10
|Açılış
|: 4.481
|
|Önceki Kapanış
|: 4.484
|
4.496
En Düşük
4.415
12:0519,5030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0341
|Açılış
|: 20,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,5082
En Düşük
19,3665
12:0521,5284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0654
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3700
|
21,5604
En Düşük
21,4054
12:051.278,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,45
|Açılış
|: 1.278,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.284,94
|
1.286,76
En Düşük
1.276,67
BIST En Aktif Hisseler12:03
|HURGZ
|4,40
|2.861.932
|% 10,00
|
|ATSYH
|86,05
|673.599
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,06
|11.194.855
|% 9,94
|
|AVHOL
|23,70
|152.365.839
|% 9,93
|
|CANTE
|18,11
|62.761.557
|% 9,73
|
|GRTRK
|28,02
|934.269.007
|% -9,96
|
|PAMEL
|149,00
|51.020.258
|% -8,02
|
|GESAN
|51,65
|253.183.880
|% -7,60
|
|EUPWR
|71,85
|1.058.061.216
|% -7,59
|
|EMKEL
|5,96
|43.650.818
|% -7,45
|
|EUPWR
|71,85
|1.058.061.216
|% -7,59
|
|THYAO
|126,50
|967.056.760
|% -0,94
|
|GRTRK
|28,02
|934.269.007
|% -9,96
|
|ASTOR
|42,52
|717.212.202
|% -5,93
|
|KOZAL
|16,56
|546.213.110
|% -0,84
|
|EKGYO
|5,38
|271.869.302
|% -1,82
|
|YKBNK
|9,27
|392.111.830
|% -0,75
|
|ISCTR
|10,80
|409.625.381
|% 1,41
|
|KOZAL
|16,56
|546.213.110
|% -0,84
|
|GRTRK
|28,02
|934.269.007
|% -9,96
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4964
|19,5005
|% 0,16
|
|Euro
|21,5113
|21,5346
|% 0,33
|
|Sterlin
|24,5072
|24,6301
|% 0,32
|
|Frank
|21,7736
|21,9047
|% -0,64
|
|Riyal
|5,1847
|5,2107
|% 0,07
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.040
|2.040
|-10,06
|
|Altın Gr.
|1.279
|1.279
|-6,14
|
|Cumhuriyet
|9.141
|9.279
|-52,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.495
|4.573
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.227
|2.273
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,25
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,70
|73,70
|1,20
|