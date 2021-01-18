***MZHLD* *SAFKR* *CASA* *EPLAS* *PIT* *AKSGY* *POLTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.01.2021 09:17
***MZHLD******SAFKR******CASA******EPLAS******PIT******AKSGY******POLTK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [MZHLD, AKSGY, CASA, EPLAS, POLTK, SAFKR, PIT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902951
BIST
10:341.513
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -11,35
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
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1.525
En Düşük
1.509
10:347,5347
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0761
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
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7,5447
En Düşük
7,4427
10:349,1054
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
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|Açılış
|: 9,0550
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|Önceki Kapanış
|: 8,9500
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9,1177
En Düşük
8,9816
10:34444,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 7,17
|Açılış
|: 445,04
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|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler10:32
|YGYO
|1,98
|9.063.864
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|9.642.179
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|AYGAZ
|16,19
|26.851.646
|% 9,99
|
|ARMDA
|69,40
|10.571.148
|% 9,98
|
|PEGYO
|1,67
|3.107.716
|% -6,37
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|TDGYO
|9,02
|1.450.581
|% -4,95
|
|DOKTA
|30,22
|304.648
|% -4,55
|
|MSGYO
|5,43
|3.925.163
|% -4,40
|
|KOZAL
|118,80
|404.815.426
|% 2,33
|
|SISE
|7,72
|202.075.167
|% -1,28
|
|KRDMD
|6,76
|199.686.410
|% 2,27
|
|GARAN
|9,92
|188.056.045
|% -1,00
|
|FENER
|43,80
|184.501.750
|% 4,53
|
|TSKB
|1,86
|136.536.935
|% -1,06
|
|SKBNK
|1,58
|96.868.187
|% -0,63
|
|DOHOL
|3,47
|168.290.222
|% 0,29
|
|IHLGM
|1,38
|61.313.541
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,52
|97.858.499
|% 8,15
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5315
|7,5365
|% 1,04
|
|Euro
|9,0967
|9,1052
|% 1,04
|
|Sterlin
|10,1753
|10,2263
|% 0,73
|
|Frank
|8,4109
|8,4616
|% 0,91
|
|Riyal
|2,0004
|2,0105
|% 0,91
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|10,62
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,63
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,14
|
|B. Petrol
|54,87
|54,87
|-0,23
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