***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.10.2020 11:41
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880435
BIST
12:561.157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,72
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
12:567,9352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0083
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
12:569,3636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0131
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3695
En Düşük
9,3073
12:56487,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,52
|Açılış
|: 487,92
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler12:54
|IDEAS
|11,66
|4.985.629
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|379.971
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.193.266
|% 9,99
|
|KENT
|292,00
|5.511.012
|% 9,98
|
|MERKO
|23,36
|105.668.937
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.150.350
|% -10,00
|
|UZERB
|41,26
|639.365
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|217.023
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|242.630
|% -9,99
|
|YAPRK
|93,35
|925.285
|% -9,98
|
|SISE
|6,89
|800.845.248
|% 1,47
|
|GARAN
|7,04
|478.012.796
|% 1,00
|
|KRDMD
|3,46
|296.878.999
|% 2,06
|
|KERVT
|7,17
|280.731.435
|% 9,30
|
|TUPRS
|82,45
|256.736.909
|% 0,73
|
|SISE
|6,89
|800.845.248
|% 1,47
|
|TSKB
|1,12
|115.080.268
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,46
|296.878.999
|% 2,06
|
|EKGYO
|1,76
|142.432.876
|% 0,57
|
|USAK
|2,23
|173.282.446
|% 6,19
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9303
|7,9374
|% -0,08
|
|Euro
|9,3576
|9,3640
|% 0,14
|
|Sterlin
|10,2292
|10,2805
|% -0,09
|
|Frank
|8,6461
|8,6982
|% 0,27
|
|Riyal
|2,1077
|2,1183
|% -0,11
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|19,05
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,31
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.276
|42,00
|
|Tam
|3.212
|3.292
|36,59
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|17,70
|
|Çeyrek
|779
|796
|8,85
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,10
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|-0,45
|