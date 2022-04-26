***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 16:54
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NATEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023859
BIST
17:162.421
En Yüksek
|Değişim
|: -2,47%
|| -61,30
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.421
17:1614,8101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0424
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
17:1615,8150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0187
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7867
17:16906,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 4,97
|Açılış
|: 906,90
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler17:16
|ACSEL
|43,12
|68.517.002
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|29.338.284
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,83
|4.385.928
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,76
|38.860.440
|% -9,29
|
|TSPOR
|5,89
|247.470.573
|% -8,82
|
|GSDDE
|4,05
|42.523.210
|% -8,16
|
|KGYO
|4,74
|21.498.634
|% -7,60
|
|THYAO
|39,46
|6.205.644.747
|% -0,35
|
|KRDMD
|14,77
|2.844.151.830
|% -1,93
|
|GARAN
|14,97
|1.846.909.886
|% 0,00
|
|EREGL
|33,52
|1.735.842.711
|% -2,84
|
|SISE
|17,74
|1.712.704.019
|% -1,06
|
|EKGYO
|2,65
|1.164.355.952
|% -3,99
|
|YKBNK
|4,98
|1.548.075.228
|% -2,92
|
|ODAS
|2,38
|625.175.082
|% -4,03
|
|KRDMD
|14,77
|2.844.151.830
|% -1,93
|
|TSKB
|1,92
|345.672.361
|% -3,52
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7964
|14,8101
|% 0,29
|
|Euro
|15,8043
|15,8150
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,7005
|18,7943
|% -0,39
|
|Frank
|15,3831
|15,4757
|% 0,29
|
|Riyal
|3,9353
|3,9551
|% 0,18
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|4,14
|
|Altın Gr.
|907
|907
|4,93
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,71
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