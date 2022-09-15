***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 16:41
***NATEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [NATEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
NATEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063362
BIST
16:423.367
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -80,37
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.366
16:4218,2661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0371
|Açılış
|: 18,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:4218,3093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1047
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:42987,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -8,39
|Açılış
|: 987,16
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
986,80
BIST En Aktif Hisseler16:40
|MERKO
|5,39
|74.613.826
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|400.591.633
|% 9,97
|
|IMASM
|73,40
|17.193.904
|% 9,96
|
|TRCAS
|14,24
|67.626.061
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|32.891.563
|% 9,96
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.341.722
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.836.288.278
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.362.568.421
|% -9,98
|
|ASELS
|33,98
|8.667.865.124
|% 2,97
|
|THYAO
|74,65
|5.402.962.400
|% 0,47
|
|YKBNK
|7,08
|4.075.354.811
|% -9,92
|
|KRDMD
|13,51
|3.779.692.695
|% 0,07
|
|ISCTR
|9,16
|3.434.011.481
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.075.354.811
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,13
|1.989.156.096
|% -6,56
|
|ISCTR
|9,16
|3.434.011.481
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,51
|3.779.692.695
|% 0,07
|
|ASELS
|33,98
|8.667.865.124
|% 2,97
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2601
|18,2642
|% 0,19
|
|Euro
|18,2906
|18,3049
|% 0,55
|
|Sterlin
|20,9166
|21,0215
|% -0,33
|
|Frank
|18,9764
|19,0907
|% 0,54
|
|Riyal
|4,8440
|4,8683
|% 0,16
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.682
|1.682
|-14,89
|
|Altın Gr.
|989
|990
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-64,00
|
|Tam
|6.694
|6.757
|-35,00
|
|Yarım
|3.262
|3.303
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.651
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,35
|92,35
|-1,75
|
Seans Raporu
16:40
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16:53YKBNK
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 7.08 lira fiyatla işlem gören hissede 550, 307, 734 adet işlem
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16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -82, 38 kaybederek (% -2.19 ) 3, 685
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16:52XU100
Endeks 3, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 77 altında . İşlem hacmi 68, 426.00 milyon TL de
-
16:50AVHOL
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 8.02 lira fiyatla işlem gören hissede 375, 172 adet işlem
-
16:48NTHOL
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 11.92 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 133, 695 adet işlem